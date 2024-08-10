Олімпіада 2024: зірка Сімона Байлз зробила собі шикарний подарунок у Парижі

Симона Байлз є найпопулярнішою спортсменкою Олімпіади 2024 у Парижі.

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Сімона Байлз купила собі нову сумку / Колаж Главред, фото Instagram/simonebiles

Американська гімнастка, 7-разова олімпійська чемпіонка, 23-разова чемпіонка світу Симона Байлз, яка по праву вважається справжньою зіркою Олімпіади 2024, зробила собі розкішний подарунок на честь своєї перемоги.

Як пише Page Six, Симона Байлз відсвяткувала своє звання найтитулованішої гімнастки в історії, купивши собі нову сумочку Hermès.

У п'ятницю 11-разова олімпійська медалістка поділилася знімками своїх дорогих покупок у своїй історії в Instagram.

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Сімона Байлз похизувалася новою покупкою / Скріншот Instagram/simonebiles

Байлз опублікувала зображення з магазину Hermès у Парижі, де полиця була заставлена сумками Birkin і гаманцями Kelly різних нейтральних відтінків, розмірів і шкіри, включно зі шкірою страуса й алігатора, вартість яких може сягати шестизначних цифр, залежно від моделі.

Байлз не показала своїм шанувальникам справжню сумку, яку вона придбала, хоча підписала фотографію смайликами і емодзі, які плачуть, показуючи підписникам в Instagram, як вона рада своєму новому аксесуару.

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