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Олімпіада 2024: зірка Сімона Байлз зробила собі шикарний подарунок у Парижі

Олена Кюпелі
10 серпня 2024, 00:23
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Симона Байлз є найпопулярнішою спортсменкою Олімпіади 2024 у Парижі.
Симона Байлз купила собі нову сумку
Сімона Байлз купила собі нову сумку / Колаж Главред, фото Instagram/simonebiles

Американська гімнастка, 7-разова олімпійська чемпіонка, 23-разова чемпіонка світу Симона Байлз, яка по праву вважається справжньою зіркою Олімпіади 2024, зробила собі розкішний подарунок на честь своєї перемоги.

Як пише Page Six, Симона Байлз відсвяткувала своє звання найтитулованішої гімнастки в історії, купивши собі нову сумочку Hermès.

У п'ятницю 11-разова олімпійська медалістка поділилася знімками своїх дорогих покупок у своїй історії в Instagram.

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Симона Байлз похвалилася новою покупкою
Сімона Байлз похизувалася новою покупкою / Скріншот Instagram/simonebiles

Байлз опублікувала зображення з магазину Hermès у Парижі, де полиця була заставлена сумками Birkin і гаманцями Kelly різних нейтральних відтінків, розмірів і шкіри, включно зі шкірою страуса й алігатора, вартість яких може сягати шестизначних цифр, залежно від моделі.

Байлз не показала своїм шанувальникам справжню сумку, яку вона придбала, хоча підписала фотографію смайликами і емодзі, які плачуть, показуючи підписникам в Instagram, як вона рада своєму новому аксесуару.

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Раніше Главред писав про те, що якась скандальна блогерка Юлія Верба, яка також хвалиться лакшері-покупками, потрапила в скандал. Її звинуватили в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі.

Нагадаємо, раніше молода блогерка потрапила в скандал із купівлею лакшері авто. На своїй сторінці в Instagram молода жінка хвалилася покупкою, яку багато хто з її передплатників вважав не на часі.

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