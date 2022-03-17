Окупанти вбили соліста балету Нацональної опери України

Артем Дацишин / скріншот

26 лютого при евакуації в Україні російські війська поранили Артема Дацишина - лауреата Міжнародного конкурсу Сергія Лифаря та Рудольфа Нурієва, артиста Національної опери України.

Артема важко поранили, він був доставлений в лікарню, 18 березня об 11:00 стало відомо, що артист помер.

"26 лютого його обстріляли російські військові. Він був поранений, пішов з життя в лікарні", – повідомила журналістка Ганна Мамонова.

Артему було всього 43 роки. Він родом з Херсона. Про його стилі виконання говорили: академічна виразність, романтична височина, психологічна глибина.

Виконував головні партії в Лебединому озері, Лускунчику, Сплячій красуні Чайковського, Жизель А. Адана, Баядерці Л. Мінкуса, Ромео і Джульєтта Прокоф'єва тощо.

Гастролював у Німеччині, Японії, Австрії, Швейцарії, Лівані, Італії, Іспанії, Франції, Канаді, США, Португалії.

Дацишин буде кремований і похований на Байковому кладовищі в Києві.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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