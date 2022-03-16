На Хмельниччині мікроавтобус з біженцями потрапив у ДТП: багато загиблих та поранених

На Хмельниччині мікроавтобус з біженцями потрапив у ДТП/ Нацполиция

У Хмельницькій області потрапив в автомобільну аварію мікроавтобус, в якому їхали переселенці. Про це повідомляється в каналі Національної поліції у месенджері Telegram.

Як йдеться у тексті, переселенці прямували з Дніпра до Тернополя. Трагічний інцидент стався о 06.00 16 березня на трасі "Кропивницький - Знам'янка" поблизу села Лозова Волочиської територіальної громади. На місці події вже відпрацювали правоохоронці.

Відомо, що зіткнулися автобус моделі Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області і мікроавтобус моделі Mercedes-Benz Sprinter, в якому і їхали переселенці.

В результаті аварії водій і шестеро пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще дев'ять пасажирів екстрено госпіталізували до лікарні у Волочиську. В даний час встановлюють паспортні дані загиблих і потерпілих.

Зауважимо, що водій і пасажир автобуса Setar всерйоз не постраждали.

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Нагадаємо, раніше. 8 березня 2022 року повідомили представники Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) повідомили, що 1,7 мільйона українців покинули країну з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

До того повідомлялося, що українські біженці матимуть право жити і працювати в Європейському Союзі до трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій.

За даними ДПСУ, Євросоюз передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на строк до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Якщо конфлікт триватиме довго або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки.