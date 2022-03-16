Практично не покидала гарячих точок: у бою з окупантами загинула мати дванадцяти дітей

Вбою з окупантами загинула мати дванадцяти дітей / ukrainenews.fakty.ua

У бою з окупантами на рубежі Донецької та Запорізької загинула 48-річна військовий медик з марганцю Ольга Семидьянова. У жінки Залишилося 12 дітей.

Семидьянова мала статус матері-героїні за те, що народила шістьох дітей і ще шістьох взяла на виховання з дитячого будинку, розповіла її дочка в коментарі "Фактам".

Після початку війни на Донбасі чоловік Ольги пішов добровольцем в батальйон ДУК "Правий сектор", а незабаром запропонував своїй дружині приєднатися. Згодом жінку нагородили орденом "Честь і слава", тому що вона практично не покидала гарячих точок.

3 березня 2022 року Ольга загинула.

Її рідні розповіли, що смерть вона передчувала, бо за кілька годин до того відправила через знайомих рюкзак з речами і написала дітям, що дуже сильно їх любить і їде в гарячу точку. Більше на зв'язок Ольга не виходила.

За словами дочки загиблої Юлії Волкової, під час бою Збройні Сили України відступали, тому комбат дав команду відправити всіх жінок якомога далі від передової.

читайте такожРакетний удар по багатоповерхівках на Святошино в Києві: дві людини загинули, 35 врятованіСемидьянова захотіла залишитися і до останнього продовжувала рятувати українських бійців. На даний момент жінку не можуть навіть поховати через безперервні важкі бої.

Нагадаємо, раніше. 8 березня 2022 року повідомили представники Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) повідомили, що 1,7 мільйона українців покинули країну з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

До того повідомлялося, що українські біженці матимуть право жити і працювати в Європейському Союзі до трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій.

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