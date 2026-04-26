2,5 млн лише на навчання: скільки витрачають дочки Камалії

Коротко:
- Яка сума йде на навчання дітей Камалії
- Скільки вони можуть витратити за один раз
Відома українська співачка Камалія, яка нещодавно з'явилася з родиною на червоній доріжці і показала світу вже зовсім дорослих дочок Арабеллу та Мірабеллу, назвала дещо шокуючі цифри, які вона витрачає на своїх дочок.
Про це співачка розповіла в коментарі Люкс FM. За словами артистки, чіткої суми щомісячних витрат немає, адже вони можуть істотно змінюватися залежно від потреб дітей. Наприклад, за словами співачки, нещодавно молоді дівчата зайшли в магазин, де продається спорядження для кінного спорту. Тільки за один день вони витратили близько 3,5 тисяч євро (понад 180 000 гривень).
"Ось вони, наприклад, нещодавно зайшли в магазин кінного спорту, купили для коней там необхідні нові попони, вольтрапи, якусь амуніцію. За один день витратили три з половиною тисячі євро. Наприклад, за 2-3 місяці вони можуть витратити там таку суму, а в наступному місяці мінімум витрачати", — ділиться Камалія.
Співачка також додала, що велика сума йде на навчання Арабелли та Мірабелли. Вона уточнила у свого колишнього чоловіка Захура, у скільки обходиться навчання однієї доньки. Виявилося, що на одну дівчинку йде 25 тисяч євро на рік. За двох дітей сума становить 50 000 євро (понад 2,5 мільйона гривень).
Про особу: Камалія
Камалія — українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася в 1993 р. на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" — була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
