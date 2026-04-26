2,5 млн лише на навчання: скільки витрачають дочки Камалії

Олена Кюпелі
26 квітня 2026, 11:59
Камалія розповіла, скільки її доньки-близнючки витрачають батьківських грошей.
Камалія та Мохаммад Захур з дітьми
Камалія та Мохаммад Захур витрачають величезні суми на своїх дітей

Коротко:

  • Яка сума йде на навчання дітей Камалії
  • Скільки вони можуть витратити за один раз

Відома українська співачка Камалія, яка нещодавно з'явилася з родиною на червоній доріжці і показала світу вже зовсім дорослих дочок Арабеллу та Мірабеллу, назвала дещо шокуючі цифри, які вона витрачає на своїх дочок.

Про це співачка розповіла в коментарі Люкс FM. За словами артистки, чіткої суми щомісячних витрат немає, адже вони можуть істотно змінюватися залежно від потреб дітей. Наприклад, за словами співачки, нещодавно молоді дівчата зайшли в магазин, де продається спорядження для кінного спорту. Тільки за один день вони витратили близько 3,5 тисяч євро (понад 180 000 гривень).

Камалія про витрати своїх дітей
Камалія про витрати своїх дітей

"Ось вони, наприклад, нещодавно зайшли в магазин кінного спорту, купили для коней там необхідні нові попони, вольтрапи, якусь амуніцію. За один день витратили три з половиною тисячі євро. Наприклад, за 2-3 місяці вони можуть витратити там таку суму, а в наступному місяці мінімум витрачати", — ділиться Камалія.

Співачка також додала, що велика сума йде на навчання Арабелли та Мірабелли. Вона уточнила у свого колишнього чоловіка Захура, у скільки обходиться навчання однієї доньки. Виявилося, що на одну дівчинку йде 25 тисяч євро на рік. За двох дітей сума становить 50 000 євро (понад 2,5 мільйона гривень).

Камалія з чоловіком і доньками
Камалія з чоловіком і доньками
Камалія
Камалія

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відомий український гуморист і ведучий Данило Білий приєднався до війська. Подробиці про свою службу комік розповів у проекті "Наодинці з Гламуром".

Раніше також російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України і яка нібито хворіє на рак грудей, насолоджується славою через свою хворобу і дає численні інтерв'ю.

Про особу: Камалія

Камалія — українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася в 1993 р. на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" — була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

