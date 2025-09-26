Козловський перевипустив свій хіт 2000-х "Знаєш"

Коротко:
- Який свій хіт оновив Віталій Козловський
- Чому він вирішив змінити звучання
Популярний український співак Віталій Козловський подарував друге життя одній із своїх найвідоміших пісень "Знаєш".
Як повідомляє прес-служба співака, вперше вона прозвучала ще у 2007 році на вірші Івана Франка й музику Олександра Яшина, а кліп на неї вийшов у 2008-му. Тепер артист перевипустив трек у новому звучанні та представив інтимний відеоряд, який перегукується з оригінальною версією.
За словами Віталія Козловського, пісня "Знаєш" залишається для нього особливою навіть майже через два десятиліття:
"Свого часу це була пісня, у яку я закохався і в яку вклав частину своєї душі. Минуло багато років, і нічого не змінилося. Я досі закоханий: у цю пісню, у життя. Мені здавалося, що ця історія вже завершена. Я вклав у неї стільки любові й почуттів, що й подумати не міг, що настане час для рестарту. У цій пісні закладений код ностальгії, відтінки й музичні вібрації, які повертають у час, коли все життя було попереду", - каже він.
Кліп на пісню зняв режисер Антон Пожидаєв. Це інтимне відео, у якому глядач може зазирнути в особисте життя Віталія Козловського.
"У першому кліпі був хлопець, який страждав від кохання, шукав його, боровся. У новій версії я вже інший. Моє життя стабільне, мої почуття дорослі. Ми навіть залишили кілька сцен як відсилки до попереднього відео, але прожиті вони вже по-іншому: легше, простіше, як воно і буває в реальному житті", — розповів Козловський.
Оновлену версію пісні "Знаєш" можна почути на всіх цифрових музичних платформах.
Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
