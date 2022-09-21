"Дуже переживаю": Костянтин Меладзе прокоментував розлучення

Костянтин Меладзе розповів про розлучення / instagram.com/ververa

Музичний продюсер Костянтин Меладзе зараз опинився у вирі світських пліток. Йому приписують розлучення з його нинішньою дружиною, ексучасницею гурту ВІА Гра Вірою Брежнєвою.

Пліткарі стверджують, що вони розійшлися ще влітку 2022 року через зради продюсера. Іронічно, але саме його невірність стала причиною закінчення попереднього шлюбу Меладзе з Яною Сум.

Він кілька років зраджував їй з Вірою Брежнєвою, і після їх офіційного весілля в 2015 році українській співачці передрікали, що їх шлюб закінчиться тим же.

Однак тоді Меладзе був переконаний, що його пошук справжнього кохання можно зупинити на Вірі Брежнєвій. "Подорож серед жінок закінчена, я знайшов єдину. Дуже переживаю за знайомих, які розлучаються, адже пам'ятаю, як це", - цитує старе інтерв'ю продюсера російське видання.

Раніше шлюбу Брежнєвої і Меладзе давали більш втішний прогноз - нумеролог побачив в їхній долі натяк на появу спільного потомства в 2022 році.

Тим часом співачка в особистому блозі залишає дивні повідомлення, повні роздумів про значення тих чи інших людей в житті кожного, в яких фанати бачать натяки на розставання з продюсером.

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