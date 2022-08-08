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"Вчуся жити сьогодні, зараз": Віра Брежнєва після чуток про розлучення зробила дивну ліричну заяву

8 серпня 2022, 02:21

Співачка розповіла, з ким її розвело життя.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва заявила, що вчиться жити заново / instagram.com/ververa

Українська співачка Віра Брежнєва, на тлі чуток про розлучення з її чоловіком, продюсером і музикантом Костянтином Меладзе, інтригує шанувальників просторовими роздумами на морально-етичні теми.

Так, нещодавно артистка вдарилася в ностальгію за тими, з ким колись була близька. Вона радіє життєвим урокам, які принесли їй навіть швидкоплинні зустрічі. Міркування про це вона залишила на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні раптом задумалася. З якою кількістю людей у своєму житті я не просто стикнулася. А цим зіткненням підтримала, допомогла, подбала, направила, зігріла, супроводила. З більшістю цих людей нас вже давно розвело життя. З кимось розвела війна. Але при цьому я зараз зустрічаю стільки добра і тепла... від своїх близьких, знайомих і навіть незнайомих людей. Неначе все, що колись віддала, повертається через інші руки. І саме тоді, коли це потрібно найбільше. Бачу, відчуваю, приймаю, дякую. І продовжую далі", - пише Брежнєва.

Потім вона додала загадкову приписку: "Вчуся жити сьогодні, зараз". Кому саме були адресовані слова про нові і старі зустрічі, а також що саме змусило її вчитися жити заново, співачка не уточнює.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва заявила, що вчиться жити заново / instagram.com/ververa

Раніше герцоги Кембриджські разом відвідали публічний захід, під час якого Кейт Міддлтон зняла обручку. У ЗМІ підозрюють між подружжям сварку через роман принца Вільяма на стороні.

Також стало відомо, що український футболіст, член Національної збірної України Артем Довбик вперше став батьком. Первістка спортсмену подарувала його дружина Юлія Черненко.

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шоу-бізнес Віра Брежнєва Костянтин Меладзе новини шоу бізнесу
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