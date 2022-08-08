"Вчуся жити сьогодні, зараз": Віра Брежнєва після чуток про розлучення зробила дивну ліричну заяву

Віра Брежнєва заявила, що вчиться жити заново / instagram.com/ververa

Українська співачка Віра Брежнєва, на тлі чуток про розлучення з її чоловіком, продюсером і музикантом Костянтином Меладзе, інтригує шанувальників просторовими роздумами на морально-етичні теми.

Так, нещодавно артистка вдарилася в ностальгію за тими, з ким колись була близька. Вона радіє життєвим урокам, які принесли їй навіть швидкоплинні зустрічі. Міркування про це вона залишила на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні раптом задумалася. З якою кількістю людей у своєму житті я не просто стикнулася. А цим зіткненням підтримала, допомогла, подбала, направила, зігріла, супроводила. З більшістю цих людей нас вже давно розвело життя. З кимось розвела війна. Але при цьому я зараз зустрічаю стільки добра і тепла... від своїх близьких, знайомих і навіть незнайомих людей. Неначе все, що колись віддала, повертається через інші руки. І саме тоді, коли це потрібно найбільше. Бачу, відчуваю, приймаю, дякую. І продовжую далі", - пише Брежнєва.

Потім вона додала загадкову приписку: "Вчуся жити сьогодні, зараз". Кому саме були адресовані слова про нові і старі зустрічі, а також що саме змусило її вчитися жити заново, співачка не уточнює.

Віра Брежнєва заявила, що вчиться жити заново / instagram.com/ververa

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