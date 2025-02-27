Популярного українського співака не випустили на гастролі

Він також додав, що йому шкода, що група не привезе вчасно допомогу.

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Шуров повідомив погану новину / колаж фото УНІАН

Коротко:

Чому скасувався тур Шурова

Що він каже з цього приводу

Відомий український співак і музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) розповів про те, що український Мінкульт не випустив його в гастрольний тур Європою.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні змушені повідомити гірку новину. Наш із військовим скрипалем Мойсеєм Бондаренком спільний тур "Краще Що є", що охоплював 16 міст Європи, вимушено переноситься через те, що Мінкульт не дав мені, як і багатьом іншим колегам, дозвіл на виїзд з України. Дуже прикро за всіх, хто всебічно вклався в цей тур - організаторів, які забронювали зали і зробили рекламу", - написав артист.

Він також додав, що йому шкода, що гурт не привезе вчасно допомогу на тактичну медицину, на яку вони заробляють благодійними турами.

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Нагадаємо, раніше Шуров і Суспільне відібрали 10 артистів, які у фіналі Національного відбору боротимуться за право представити Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі.

Раніше також організатори конкурсу Євробачення-2024 у Мальме, Швеція, провели жеребкування, за результатами якого визначилося, коли виступатимуть конкурсанти - у першому або другому півфіналі.

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