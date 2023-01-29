Помер автор легендарного вірша "Два кольори" Дмитро Павличко

Відомому українському діячу було 94 роки.

Дмитро Павличко / Facebook-сторінка Дмитра Павличка

В неділю, 29 січня, на 94-му році життя помер відомий український поет-шістдесятник, дипломат, політик, один із авторів Акту проголошення незалежності України, автор легендарного вірша "Два кольори" Дмитро Павличко. Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника", - написав Сидоржевський.

Поет народився 28 вересня 1929 року в селі Стопчатів Івано-Франківської області в селянській багатодітній родині. З осені 1945 pоку по літо 1946 року він був ув'язнений за звинуваченням у належності до УПА. У 1953 році закінчив філологічний факультет Львівського університету.

Перша збірка його поезій "Любов і ненависть" з'явилася у 1953 році.Пізніше побачили світ поетичні книги "Моя земля", "Чорна нитка", "Правда кличе" , "Пальмова віть" тощо.

Дмитро Павличко — один із організаторів Народного руху України, Демократичної партії України, перший голова Товариства української мови імені Т. Г. Шевченка.

Павличко є одним із авторів Декларації про державний суверенітет України та першої зовнішньополітичної доктрини самостійної держави, що передбачала нейтральний та позаблоковий статус України — іноді цю доктрину іменують саме "доктриною Павличка".

У 2002 році став почесним професором НаУКМА. 1 вересня він прочитав інавгураційну лекцію на тему "Українська національна ідея".

Поета нагородили званням Героя України, орденом князя Ярослава Мудрого IV, V ступеня, орденом "За заслуги" III ступеня, орденом Свободи, пише Вікіпедія.