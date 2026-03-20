Зірка Голлівуду повертається в кіно через рік після смерті

Вел Кілмер завершить проєкт, який розпочався ще за його життя.

Вел Кілмер помер — актор повернеться на екрани в новій ролі

Американський актор і зірка фільму "Топ Ган" Вел Кілмер помер у 2025 році у віці 65 років від пневмонії на тлі раку гортані. Напередодні першої річниці від дня смерті артиста видання The Variety опублікувало новину про те, що Кілмер знову з'явиться на великих екранах.

У 2020 році Вел підписав контракт на зйомки у фільмі режисера Коерте Воорхісса "Глибоко, як у могилі". У 2023 році проєкт офіційно стартував, але завершити його до смерті Кілмера не вдалося.

Зараз Воорхісс повідомляє, що отець Фінтен у виконанні Вела Кілмера все ж залишиться у фільмі. Для створення його образу режисер планує використовувати ШІ. "Його родина постійно повторювала, наскільки важливим, на їхню думку, був цей фільм і що Вел дуже хотів взяти в ньому участь. Він дійсно вважав, що це важлива історія, з якою він хотів бути пов'язаний. Саме ця підтримка додала мені впевненості, щоб сказати: "Гаразд, давайте зробимо це". Незважаючи на те, що дехто може назвати це суперечливим, саме цього хотів би Вел", — переконаний він.

Постер фільму "Глибоко, як у могилі" / фото: imdb.com

Слова Коерте Воорхісса підтверджує Мерседес Кілмер, акторка і старша донька покійного: "Тато завжди з оптимізмом ставився до нових технологій, бачачи в них засіб для розширення можливостей розповіді. Саме цей дух ми всі шануємо в цьому фільмі, невід'ємною частиною якого він був".

