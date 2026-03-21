Анна Курнікова розкрила стать свого четвертого малюка — Ромео.

Енріке Іглесіас та Анна Курнікова — батьки багатодітної сім'ї

Співак, виконавець хіта "Hero" Енріке Іглесіас та його дружина, російська тенісистка Анна Курнікова, розсекретили стать та ім'я четвертої дитини, яка народилася у пари 3 місяці тому.

Поділившись фотографією свого новонародженого сина та його братів і сестер, 8-річних близнюків Люсі та Ніколаса, а також 6-річної Мері, тенісистка повідомила, що їхнього 3-місячного малюка звати Ромео.

Іглесіас поділився рідкісним кадром

У своєму дописі в Instagram Анна сфотографувала всіх чотирьох своїх дітей, які мило позують разом на човні. Біля цього зворушливого сімейного моменту вона написала: "Люсі + Ніколас + Мері + Ромео".

Фотографія Анни з'явилася наступного дня після того, як Енріке поділився тим самим знімком Люсі, Ніколаса, Мері та Ромео з підписом "Сім'я".

Четверта дитина пари — хлопчик на ім'я Ромео

Співак Енріке Іглесіас та Анна Курнікова, які разом з 2001 року, поділилися новиною про народження своєї четвертої дитини в грудні, опублікувавши перше фото сина.

У спільному дописі в Instagram від 22 грудня пара розмістила фотографію Ромео, загорнутого в лікарняну ковдру, з підписом "Моє сонечко" і датою його народження "17.12.2025".

Зазначимо, як повідомляв Главред, російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але підтримує терористичне вторгнення РФ у рідну країну, несподівано оголосила стать майбутньої дитини на концерті в Санкт-Петербурзі.

Раніше також невістка російської співачки-зрадительки родом з України Наташі Корольової Мелісса Волинкина здивувала шанувальників новою витівкою.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Енріке Іглесіас Енріке Іглесіас — іспанський співак, автор пісень, музичний продюсер і актор. Лауреат премій "Греммі" та "American Music Awards". За свою кар'єру Енріке випустив понад 40 синглів і 10 студійних альбомів, які 116 разів ставали платиновими, 227 — золотими, а загальний обсяг продажів становить 100 млн платівок. Енріке — син співака Хуліо Іглесіаса та журналістки Ізабель Прейслер, повідомляє Вікіпедія.

