"Немає майбутнього, рятуйте дітей": колишній Собчак прокоментував смерть Навального

Російський актор Максим Віторган і колишній чоловік пропагандистки Ксенії Собчак висловився щодо смерті російського опозиційного політика Олексія Навального.
На своїй сторінці в Instagram, Віторган написав послання росіянам. "Немає надії на майбутнє. Немає майбутнього. Рятуйте дітей", - написав він.
Віторган також додав: "Вони не змогли з ним зробити нічого. Взагалі нічого. Тільки вбити. А тепер симоньяни-красовські розкажуть нам наскільки їм це не вигідно. Ага", - написав він.
Смерть Навального - що відомо
Російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у виправній колонії, повідомляє УФСВП (тюремне відомство) по Ямало-Ненецькому автономному округу. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у Навального раптово відірвався тромб.
За інформацією "придворного" журналіста Андрія Колесникова, який посилається на прес-секретаря диктатора Путіна Дмитра Пєскова, сам глава Кремля вже знає про смерть Навального.
Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш написала, що у соратників опозиційного лідера немає доказів про його справжню смерть.
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