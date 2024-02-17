"Немає майбутнього, рятуйте дітей": колишній Собчак прокоментував смерть Навального

Максим Віторган звернувся до росіян з метою привести їх до тями.

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Віторган звернувся до росіян / Колаж Главред, фото Instagram/mvitorgan

Російський актор Максим Віторган і колишній чоловік пропагандистки Ксенії Собчак висловився щодо смерті російського опозиційного політика Олексія Навального.

На своїй сторінці в Instagram, Віторган написав послання росіянам. "Немає надії на майбутнє. Немає майбутнього. Рятуйте дітей", - написав він.

Віторган також додав: "Вони не змогли з ним зробити нічого. Взагалі нічого. Тільки вбити. А тепер симоньяни-красовські розкажуть нам наскільки їм це не вигідно. Ага", - написав він.

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Максим Віторган попереджає росіян / Скриншот Instagram/mvitorgan

Віторган закликав рятувати дітей / Скриншот Instagram/mvitorgan

Смерть Навального - що відомо

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у виправній колонії, повідомляє УФСВП (тюремне відомство) по Ямало-Ненецькому автономному округу. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у Навального раптово відірвався тромб.

За інформацією "придворного" журналіста Андрія Колесникова, який посилається на прес-секретаря диктатора Путіна Дмитра Пєскова, сам глава Кремля вже знає про смерть Навального.

Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш написала, що у соратників опозиційного лідера немає доказів про його справжню смерть.

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