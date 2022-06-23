"Несправедливо рано!": убиті горем Басков, Галкін, Орбакайте та інші сумують за Юрою Шатуновим

У биті горем Басков, Галкін, Орбакайте та інші сумують за юрі Шатунову / instagram.com/yuriy_shatunov/

Смерть Юрія Шатунова шокувала не тільки шанувальників, але і колег співака. Артисти, з якими ділив сцену легендарний соліст "ласкавого травня", вбиті горем.

Одним з перших на смерть артиста відреагував Максим Галкін. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відповідне фото.

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Новина про смерть Шатунова шокувала і дочку Алли Пугачової Крістіну Орбакайте.

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"Нас було четверо, а залишилося двоє"

Співак Дмитро Маліков згадав, що починав кар'єру в той же час, що і Шатунов.

"Нас було четверо: шатунів, Пресняків, Білоусов і Маліков. Поп-герої кінця 80-х початку 90-х... залишилося двоє... світла пам'ять юрі і дружині!",- написав співак у Twitter.

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"Просто шок, пішов Юра Шатунов-наше дитинство, юність і зрілість", - так на трагедію відреагував співак Микола Басков.

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Смерть Юрія Шатунова

Про смерть співака стало відомо вранці, 23 червня. Концертний директор виконавця Аркадій Кудряшов повідомив, що причиною раптової смерті артиста став обширний інфаркт.

читайте такожГоловний ворог Шатунова Андрій Разін відреагував на смерть співака: "у нас були багатогранні відносини"Пізніше з'ясувалося, що Шатунов вживав спиртне за кілька годин до трагедії. Кудряшов розповів, що вони вечеряли разом - їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано.

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