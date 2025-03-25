Неревнива 19-річна наречена Лепса відмовилася планувати з ним дітей

Ви дізнаєтеся:
- Наскільки ревнива кохана Лепса
- Чи планує вона дітей від співака
Молода кохана російського 62-річного артиста-путініста Григорія Лепса Аврора Кіба заявила, що не ревнує співака до інших дівчат. Її слова наводить Telegram-канал Popcake.
"Я настільки впевнена в собі, що ніякі дівчатка з бюстом мені не конкурентки", - сказала 19-річна кохана виконавця.відео дня
Кіба також зазначила, що у стосунках вона консервативна. На її думку, жінка має бути господинею.
Крім того, вона розповіла про плани завести дітей.
"Діти обов'язкові. Куди без дітей? Але поки що не плануємо", - поділилася дівчина.
Кіба також розповіла, що добре спілкується зі старшою дочкою артиста Інгою. З молодшими дітьми Лепса вона не знайома.
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Хто такий Григорій Лепс
Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015).
16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до списку санкцій Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року занесений до санкційного списку України.
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