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Неревнива 19-річна наречена Лепса відмовилася планувати з ним дітей

Віталій Кірсанов
25 березня 2025, 21:27
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Аврора Кіба відповіла на запитання про ревнощі у стосунках з артистом.
Григорій Лепс
Григорій Лепс і Аврора Кіба / колаж: Главред, фото: instagram.com/gvleps

Ви дізнаєтеся:

  • Наскільки ревнива кохана Лепса
  • Чи планує вона дітей від співака

Молода кохана російського 62-річного артиста-путініста Григорія Лепса Аврора Кіба заявила, що не ревнує співака до інших дівчат. Її слова наводить Telegram-канал Popcake.

"Я настільки впевнена в собі, що ніякі дівчатка з бюстом мені не конкурентки", - сказала 19-річна кохана виконавця.

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Кіба також зазначила, що у стосунках вона консервативна. На її думку, жінка має бути господинею.

Крім того, вона розповіла про плани завести дітей.

"Діти обов'язкові. Куди без дітей? Але поки що не плануємо", - поділилася дівчина.

Кіба також розповіла, що добре спілкується зі старшою дочкою артиста Інгою. З молодшими дітьми Лепса вона не знайома.

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Хто такий Григорій Лепс

Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015).
16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до списку санкцій Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року занесений до санкційного списку України.

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