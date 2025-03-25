Неревнива 19-річна наречена Лепса відмовилася планувати з ним дітей

Аврора Кіба відповіла на запитання про ревнощі у стосунках з артистом.

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Григорій Лепс і Аврора Кіба / колаж: Главред, фото: instagram.com/gvleps

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Наскільки ревнива кохана Лепса

Чи планує вона дітей від співака

Молода кохана російського 62-річного артиста-путініста Григорія Лепса Аврора Кіба заявила, що не ревнує співака до інших дівчат. Її слова наводить Telegram-канал Popcake.

"Я настільки впевнена в собі, що ніякі дівчатка з бюстом мені не конкурентки", - сказала 19-річна кохана виконавця. відео дня

Кіба також зазначила, що у стосунках вона консервативна. На її думку, жінка має бути господинею.

Крім того, вона розповіла про плани завести дітей.

"Діти обов'язкові. Куди без дітей? Але поки що не плануємо", - поділилася дівчина.

Кіба також розповіла, що добре спілкується зі старшою дочкою артиста Інгою. З молодшими дітьми Лепса вона не знайома.

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