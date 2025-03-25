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У РФ ополчилися проти Єфремова: у театрі відмовляються з ним працювати

Віталій Кірсанов
25 березня 2025, 17:08
304
Аварія, яку влаштував Єфремов, стала наслідком того, як він опустився, впевнений режисер Кирило Крок.
Михайло Єфремов
Михайло Єфремов / колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Чи готові працювати з Єфремовим у московському театрі імені Вахтангова
  • Як прокоментувала звільнення Єфремова співачка Віка Циганова

У Москві директор театру імені Вахтангова Кирило Крок відмовився співпрацювати з актором Михайлом Єфремовим після умовно-дострокового звільнення. Про це пишуть росЗМІ.

"Я його абсолютно не знаю. Але те, що я бачив, коли він був артистом театру "Современник", виходив піддатий десь на гастролях, не міг двох слів зв'язати, для мене було якимось жахом", - зазначив Крок.

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За словами постановника, аварія, яку влаштував Єфремов, стала наслідком того, як він опустився.

Крок додав, що театр не потребує запрошених артистів: "У нас величезна прекрасна трупа. Ми нікого не запрошуємо, а вже тим більше Єфремова".

Зі свого боку, російська артистка Віка Циганова назвала в'язницю найкращим місцем для Єфремова. Своєю думкою вона поділилася у своєму Telegram-каналі.

Виконавиця назвала актора вбивцею, наркоманом і алкоголіком і висловила думку, що "нічим хорошим" його звільнення не закінчиться.

"Найкраще місце для нього - в'язниця, поки не перевиховається", - заявила Циганова.

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За що отримав термін Єфремов:

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили проходити покарання до виправної колонії №4 Бєлгородської області.

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Хто такий Михайло Єфремов

Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017).

Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі.

У березні 2018 року під час вистави "Не ставай чужим" у Самарському театрі опери та балету глядачі висловили невдоволення якістю виступу Єфремова: артист говорив невиразно і, за деякими думками, був п'яний. У відповідь Єфремов зупинив спектакль і вступив у суперечку з публікою, використовуючи нецензурну лексику

Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля.

Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером.

Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна.

"Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

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