42-річний Олександр Педан розповів про свій вступ до ВНЗ та відстрочку

Популярний ведучий зізнався, навіщо йому знадобилася вища освіта саме зараз.

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Олександр Педан новини - Олександр Педан вступає до університету / колаж: Главред, фото: instagram.com/pedanos

Український шоумен Олександр Педан, слідом за своєю старшою донькою Валерією, вирішив здобувати вищу освіту. Для себе він обрав спеціальність "Публічне управління".

Про це ведучий розповів в інтерв'ю для Люкс ФМ. Щоб уникнути чуток про те, що він у такий спосіб намагається ухилитися від мобілізації, Педан розповів, навіщо йде до університету.

При цьому він наголосив - це буде його друга вища освіта, що не надає чоловікам призовного віку право на відстрочку. У 2004 році Олександр Педан отримав диплом менеджера-економіста в Хмельницькому національному університеті.

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"Я вступаю для того, щоб учитися. Це друга вища освіта, вона не дає від армії відстрочки, я просто йду вчитися заради того, щоб учитися, бо після 40 тобі треба створювати нові нейронні зв'язки, а якщо говорити іншими категоріями, то я йду на "Публічне управління", де дуже хочу розібратися власне в державоутворенні й ще більше створювати таких класних колаборацій від громадського сектору, держави, приватного сектору", - повідомив Педан.

При цьому шоумен зауважив, що в політику після навчання йти не планує, хоч і отримує подібні пропозиції час від часу.

Хто такий Олександр Педан? Олександр Педан - український ведучий і конферансьє. Колишній гравець КВК (Стильний вітер, TM-TV, Три товстуни). Найбільш відомий своєю роботою в проєктах Comedy Club UA, "Підйом", "Україна сльозам не вірить", "Зроби мені смішно", "Інтуїція", "Хто зверху?", "Зірки під гіпнозом" та ін.

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