Зрадниця-запроданка Ані Лорак продовжує філософствувати з приводу свого життя.

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Ані Лорак вибрала терористичну Росію / Колаж Главред, фото Instagram / anilorak

Зрадниця, співачка українського походження Ані Лорак продовжує плакатися російським пропагандистським ЗМІ і розповідати про булінг, який їй нібито доводиться переживати все життя.

Як розповіла вона пропагандистському виданню МК, у неї був і булінг, і проблеми з батьками.

"Булінг у мене як почався, так і триває донині, тому що я вибрала професію артиста, а артисти, як відомо, мішень для хейту, хайпу для людей, які хочуть образити. Але, з іншого боку, якщо ти вибираєш професію артиста, повинен знати, що вершини притягують блискавку, і чим вище ти піднімаєшся, тим ти ближче до удару", - філософствує співачка, яка зрадила свою країну.

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Лорак, яка не розуміє, що українці не можуть змиритися з її лояльністю до російських окупантів, які продовжують вбивати українців каже, що "філософськи ставиться до цього". "І з віком прийшла до того, що в серці повинна перемагати любов", - додає вона свою улюблену фразу.

Вона також додає, що до життя не можна ставитися серйозно. "Дуже велика сила в прощенні, у відпусканні, і взагалі, до життя не можна ставитися серйозно, тому що все одно ми тут гості і ми проживаємо духовний досвід у фізичному тілі. І коли дивишся з точки зору духовності, все розумієш і образи немає, шкодуєш і дякуєш", - додає запроданка.

Нагадаємо, нещодавно зрадниця Ані Лорак стала членом журі шоу талантів у країні-окупанті РФ, отримавши "жирний" гонорар у кривавих рублях.

Також частенько під критику потрапить не тільки Ані Лорак, але і її дочка Софія. Під час недавнього її виходу в світ з матір'ю дівчинку захейтили за те, що на тлі мініатюрної Лорак вона виглядає занадто великою.

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