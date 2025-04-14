Не втрималася на ногах: Кеті Перрі здивувала своєю поведінкою після польоту в космос

Перрі зізналася, що пронесла із собою в космічну капсулу.

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Кеті Перрі космос - що співачка зробила після польоту / колаж: Главред, фото: instagram.com/blueorigin, instagram.com/cbsnews

Коротко:

Кеті Перрі була у складі екіпажу, який полетів у космос 14 квітня 2025 року

Після повернення на землю співачка здійснила дивний ритуал

Пізніше вона розповіла, що і навіщо брала із собою в космос

14 квітня з космодрому компанії Blue Origin у Техасі було здійснено перший із 1963 року політ у космос виключно жіночим складом екіпажу. До нього увійшли співачка Кеті Перрі, журналістка Лорен Санчес, науковиця з NASA Аїша Боу, дослідниця Аманда Нгуєн, телеведуча Гейл Кінг і кінопродюсерка Керіанна Флінн. Вони пробули в космосі 10 хвилин і благополучно повернулися на землю.

Після висадки Кеті Перрі повела себе досить дивно - невпевненою ходою вона вийшла з космічної капсули і почала опускатися на коліна. Можна було припустити, що співачці стало зле, проте її просто переповнювали емоції, і вона кинулася цілувати землю.

відео дня

Цей момент потрапив на відео, яке опублікував телеканал CBS. У космос Перрі взяла із собою квітку ромашки на честь її єдиної доньки - 4-річної Дейзі Дав (у перекладі на англійську ромашка - Daisy; це слово також широко вживається, як жіноче ім'я - прим. редактора). Дівчинка спостерігала за польотом зіркової мами в космос у режимі онлайн. Пізніше в інтерв'ю Кеті розкрила символізм свого вчинку. "Ромашки - поширені квіти, але вони ростуть у будь-яких умовах. Крізь бетон, тріщини, стіни. Вони стійкі, вони потужні, вони сильні, вони скрізь. Квіти для мене - посмішки Бога, але також і нагадування про нашу прекрасну Землю і квіти тут, і красиву магію, яка всюди, навколо нас, навіть у простій ромашці", - каже Кеті Перрі.

Кеті Перрі космос - що співачка зробила після польоту / instagram.com/cbsnews

Кеті Перрі космос - що співачка зробила після польоту / instagram.com/cbsnews

Повне відео на каналі STARS UA

Історична подія в космонавтиці, яку висвітлювали багато ЗМІ, була покликана продемонструвати важливість і значущість жінок у процесі дослідження космосу. Утім, думки щодо необхідності здійснювати цю ідею саме в такий спосіб, розділилися. У Мережі багато хто назвав політ у космос Санчес, Перрі та інших - марною тратою грошей і замилюванням очей: "Як багато грошей витрачено на цю [дурницю]. Соромно", "Це піар-кошмар, чи тільки мені так здається?", "Соромно за цих жадібних людей, які витрачають мільйони на польоти в космос, коли на планеті голодують діти", "Це було профінансовано державою?" тощо.

Не всі залишилися задоволені польотом Кеті Перрі в космос / instagram.com/cbsnews

Не всі залишилися задоволені польотом Кеті Перрі в космос / instagram.com/cbsnews

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Хто така Кеті Перрі? Кеті Перрі - американська співачка, композиторка, авторка пісень, акторка, посол доброї волі ООН. 13 разів номінована на премію "Греммі", має 6 нагород Billboard Music Awards. Жінка року за версією видання Billboard (2012). Входить до списку найбільш високооплачуваних музикантів.

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