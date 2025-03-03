Нескінченність не межа: Кеті Перрі та наречена Джеффа Безоса вирушать у космос

Лорен Санчес стала ініціатором незвичайної місії.

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Кеті Перрі та Лорен Санчес побувають у космосі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Лорен Санчес зібрала жіночу команду для польоту в космос

Таким чином вона хоче привернути увагу до важливості роботи жінок

До складу екіпажу увійде Кеті Перрі

Кеті Перрі вже давно вписала своє ім'я в історію, як одна з найпопулярніших співачок нашого часу. Однак нещодавно стало відомо, що зірка замахнулася на ще одну вершину.

Вона погодилася взяти участь в ініціативі журналістки та нареченої Джеффа Безоса Лорен Санчес - разом із нею та ще чотирма жінками вона здійснить перший від 1963 року політ у космос із повністю жіночим екіпажем, повідомляє CBS. Команда, яка навесні 2025 року підніметься на суборбітальному кораблі New Shepard за лінію Кармана (умовна межа космосу - прим. редактора), складатиметься зі співачки Кеті Перрі, журналістки Лорен Санчес, науковиці з NASA Аіші Боу, дослідниці Аманди Нгуен, телеведучої Ґейл Кінг і кінопродюсерки Керіанни Флінн. Запуск відбудеться з техаського космодрому компанії Blue Origin.

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Санчес зазначає, що цим польотом вона хоче підкреслити важливість роботи жінок, які займаються дослідженням космосу. "Я справді бачу цю нашу команду як дослідників і оповідачів, на кожну з яких чекає дивовижний краєвид нашої прекрасної планети. Зворотний відлік починається просто зараз!" - заявила переповнена ентузіазмом журналістка.

Хто увійшов до складу екіпажу New Shepard / instagram.com/BlueOrigin

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Хто така Кеті Перрі? Кеті Перрі - американська співачка, композиторка, авторка пісень, акторка, посол доброї волі ООН. 13 разів номінована на премію "Греммі", має 6 нагород Billboard Music Awards. Жінка року за версією видання Billboard (2012). Входить до списку найбільш високооплачуваних музикантів.

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