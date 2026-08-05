Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

Коротко:
- Що сказали в команді Лепса
- Як він не вірить у РФ
Російський співак-путініст Григорій Лепс, який з початку війни підтримує російську агресію та регулярно відвідує окуповані території, визнаний у РФ важким та агресивним алкоголіком, зробив проукраїнські заяви щодо українського Криму.
Про це пишуть російські пропагандисти.
Так, путініст заявив, що скасовує свої концерти в окупованому Росією Криму, оскільки там немає електроенергії та "складна ситуація".
Крім того, путініст Лепс, мабуть, вважає, що Крим повернеться до України, оскільки команда артиста "не сподівається на зміну ситуації, тому виступи не переносяться, а скасовуються".
"Нічого там планувати не можна, для пристойності говоримо, що зустрінемося наступного літа, але навіть це не можна гарантувати", - припускають, що Крим стане українським, у команді Лепса.
Нагадаємо, що раніше Лепс переніс на вересень концерти в Сочі та Геленджику. Оскільки боїться українських дронів.
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Про особу: Григорій Лепс
Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015), повідомляє Вікіпедія.
16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до санкційного списку Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року включений до санкційного списку України.
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