Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

Путініст Лепс зробив обнадійливу заяву щодо українського Криму.

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Григорій Лепс не збирається їхати до українського Криму / колаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Коротко:

Що сказали в команді Лепса

Як він не вірить у РФ

Російський співак-путініст Григорій Лепс, який з початку війни підтримує російську агресію та регулярно відвідує окуповані території, визнаний у РФ важким та агресивним алкоголіком, зробив проукраїнські заяви щодо українського Криму.

Про це пишуть російські пропагандисти.

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Так, путініст заявив, що скасовує свої концерти в окупованому Росією Криму, оскільки там немає електроенергії та "складна ситуація".

У команді Лепса припускають, що Крим повернеться до України / фото: instagram.com, Григорій Лепс

Крім того, путініст Лепс, мабуть, вважає, що Крим повернеться до України, оскільки команда артиста "не сподівається на зміну ситуації, тому виступи не переносяться, а скасовуються".

"Нічого там планувати не можна, для пристойності говоримо, що зустрінемося наступного літа, але навіть це не можна гарантувати", - припускають, що Крим стане українським, у команді Лепса.

Нагадаємо, що раніше Лепс переніс на вересень концерти в Сочі та Геленджику. Оскільки боїться українських дронів.

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Про особу: Григорій Лепс Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015), повідомляє Вікіпедія.

16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до санкційного списку Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року включений до санкційного списку України.

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