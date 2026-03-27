"На невдячних людей": Кондратюк різко відповів Віталію Козловському

Христина Трохимчук
27 березня 2026, 10:02
Продюсер висловився про свого колишнього підопічного Віталія Козловського.
Віталій Козловський — конфлікт з Ігорем Кондратюком

Відомий український продюсер Ігор Кондратюк поставив крапку в багаторічному конфлікті зі своїм колишнім підопічним Віталієм Козловським. Про це він заявив в інтерв'ю Марічці Падалко.

Раніше Козловський висловлювався про сина Кондратюка, який зараз перебуває в лавах ЗСУ. Співак стверджував, що той нібито не служить, але згодом публічно вибачився за свої слова. Кондратюк розкрив деякі деталі про перебування свого сина Сергія в армії.

"Служить, бурчить. Тому що він зовсім не військовий. Він пішов добровольцем у 2023 році. Для нас це було несподіванкою. Сказав мамі не говорити, що він пішов до військкомату і вирішив служити. Все одно ми його провели в ТЦК. Він йшов за призначенням в один підрозділ до свого знайомого в мінометний підрозділ, який тоді стояв під Куп'янськом. Але Сергія через тиждень забрали на навчання до Великої Британії. І потім буквально минулого року він мені сказав: "Тату, я зрозумів, чому мене взяли в десантно-штурмові війська". Виявляється, навчання було британських штурмових військ. У Сергія був зір мінус шість. Потім його перерозподілили. Але служить. Зараз його мають намір зробити начальником підрозділу. Думаю, не скоро буде вдома", — поділився Кондратюк.

Також продюсер висловився про свій давній конфлікт з Віталієм Козловським. Кондратюк підкреслив, що співак поширював про нього неправдиву інформацію. Зараз будь-які стосунки між знаменитостями відсутні.

"Він поширював багато неправдивої інформації про мене. Чи пробачив я Козловського? Я забув про нього. Це вибачення чи ні? Мені байдуже — існує Козловський чи ні. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на невдячних людей", — висловився продюсер.

Раніше Главред повідомляв, що відомого співака та хореографа Амадора Лопеса доставили до ТЦК після перевірки документів у Чернігові. Артист, який народився у Венесуелі та отримав українське громадянство незадовго до початку повномасштабної війни, вчасно не став на військовий облік.

Також продюсер Ігор Кондратюк поділився подробицями конфлікту з Оксаною Марченко. За словами продюсера, їх остаточний розрив стався ще в 2014 році після анексії Криму. За лаштунками шоу "Х-фактор" Марченко вирішила поширювати російську пропаганду.

Про особу: Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк — український телеведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року — співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканалу СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віталій Козловський Ігор Кондратюк новини шоу бізнесу
"На невдячних людей": Кондратюк різко відповів Віталію Козловському

