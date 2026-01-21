'Не буде легко': відомий український письменник мобілізується до ЗСУ

Андрій Любка владнав усі свої справи і зараз вирушає на базову військову підготовку.

Письменник Андрій Любка мобілізується до ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/andriylyubka

Коротко:

Андрій Любка вже обрав собі підрозділ

Настав час "бути не тільки для ЗСУ, а в ЗСУ"

Письменник і волонтер Андрій Любка повідомив про рішення мобілізуватися до лав Збройних сил України. Це рішення він прийняв у жовтні 2025 року. Відповідну заяву волонтер опублікував на своїй Instagram-сторінці, зазначивши, що владнав усі свої справи і зараз вирушає на базову військову підготовку.

За його словами, він уже вибрав собі підрозділ, де планує проходити службу, проте не повідомив його назву.

"Рішення мобілізуватися я прийняв у жовтні, вибрав собі підрозділ, закінчив усі важливі справи і фіналізував робочі проекти, а тепер вирушаю на БЗВП. Ще не знаю, як буде виглядати моє життя в майбутньому – мабуть, не буде легко, зате точно буде цікаво", – припускає чоловік.

Він висловив надію, що новий досвід стане корисним для нього, як письменника.

Він вважає, що зараз настав час "бути не тільки для ЗСУ, а в ЗСУ". На думку Андрія, якщо українці хочуть перемогти у війні з російським ворогом, то служити повинні всі.

"Настала моя черга – і це по-чесному", – підкреслив Любка.

Крім того, опублікував фото з машиною, яка стала його останньою волонтерською діяльністю. Це 415-й придбаний автомобіль за роки волонтерської роботи. Він подякував команді за виконану роботу, а людям – за донати і підтримку.

Фото: instagram.com/andriylyubka

Про особу: Андрій Любка Андрій Любка - сучасний український поет, прозаїк, есеїст, перекладач і волонтер. Андрій Любка народився в 1987 році в Ризі (Латвія), але виріс і проживає на Закарпатті (в Ужгороді), що значно впливає на тематику його творчості. Андрій Любка відомий як автор романів ("Карбід", "Твій погляд, Чіо-Чіо-сан", "Малий український роман"), збірок оповідань ("Кілер", "Кімната для смутку", "Саудаде") та поетичних книг. Його твори перекладені багатьма європейськими мовами, а роман "Карбід" входив до шорт-листа престижної літературної премії Central European Literary Award Angelus. Андрій Любка - один з головних популяризаторів балканської літератури в Україні. Перекладає з польської, сербської, хорватської та англійської мов. Любка є лауреатом численних премій, зокрема літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженевського та премії Шевельова за найкращу есеїстику. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році активно займається збором коштів і постачанням позашляховиків для потреб ЗСУ. До 2026 року його волонтерська діяльність стала масштабним проєктом, в рамках якого на фронт було передано сотні автомобілів.

