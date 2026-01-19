Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Жага помсти": Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео з його екс-дружиною

Віталій Кірсанов
19 січня 2026, 17:31
462
Лідер групи "Антитіла" 19 січня подав заяву в поліцію про факт поширення матеріалів особистого характеру.
Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео з його екс-дружиною
Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео з його екс-дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя, facebook.com/taras.topolya

Що сказав Тарас Тополя:

  • Олена Тополя мала повне право на особисте життя
  • Автор ролика роками стежив за сім'єю

Соліст групи "Антитіла" Тарас Тополя відреагував на "злив" інтимних відео його колишньої дружини, співачки Олени Тополі.

На своїй сторінці в Facebook артист зізнався, що отримав поштою ролик за участю Олени та "іншого чоловіка". Тарас уже подав заяву в поліцію.

відео дня

"Хочу критично наголосити всім, що минулого року ми оголосили про спільний намір розлучитися і розпочали процес, а 14.01.2026 суд розлучив нас офіційно. Тому Олена мала повне право на власне особисте життя!" - підкреслив співак.

Тополя додав, що ніхто не мав права вчиняти протиправні дії такого характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду або заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя їхніх дітей.

Лідер групи "Антитіла" 19 січня подав заяву в поліцію про факт поширення матеріалів такого характеру.

"З моменту оголошення про розлучення я не дав жодного коментаря, жодного інтерв'ю, крім спільної узгодженої публікації. Це була наша з Оленою спільна домовленість", - зазначив Тарас Тополя.

Співак додав, що їхнє рішення розлучитися і його причини - це виключно їхня з Оленою особиста справа.

"Але в цій ситуації повинен був прокоментувати. Я маю припущення, кому це потрібно. Тому, хто роками стежив за нашою сім'єю, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені та мені. Тому що жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходимо нелегкий, вразливий період", - заявив Тарас, додавши, що це лише його припущення.

Зокрема, Тополя попросив ніяким чином не поширювати це відео.

  • Тарас Тополя написав заяву до поліції
    Тарас Тополя написав заяву до поліції Фото: facebook.com/taras.topolya
  • Тарас Тополя написав заяву до поліції
    Тарас Тополя написав заяву до поліції Фото: facebook.com/taras.topolya

Маша Єфросиніна підтримала Олену Тополю

Крім того, тележурналістка Маша Єфросиніна підтримала Олену Тополю.

"Сьогодні Олена Тополя зробила те, що десятиліттями вважалося неможливим: вона перетворила зброю шантажиста на його ж вирок. Це напад не на одну жінку - це атака на гідність кожної з нас. Шантаж - це не про інтим. Це про контроль. Про спробу керувати страхом, адже нас вчили боятися осуду більше, ніж зла", – написала Єфросиніна в Instagram.

На думку Єфросиніної, сміливість Тополі дає право на голос тисячам жінок.

"Олена Тополя, ти – неймовірна. Твоя сміливість сьогодні дає право на голос тисячам жінок, які досі боялися. Моя абсолютна підтримка тобі", – додала вона.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композитор і автор пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

Скандал зі сливом приватного відео Олени Тополі

В ніч на 19 січня медійникам і блогерам розіслали матеріали, в яких містилося відео інтимного характеру за участю Олени Тополі. Вранці виконавиця зробила заяву. Артистка повідомила, що її шантажували і вимагали гроші. Також співачка зазначила, що вже подала заяву в поліцію, щоб правоохоронці покарали винних.

Національна поліція України вже затримала ймовірного підозрюваного - 23-річного киянина. У разі доведення провини чоловіка - йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Вас може зацікавити:

Про особу: Тарас Тополя

Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-групи Антитіла, з якою випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал Тарас Тополя секс-скандал новини шоу бізнесу Олена Тополя
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

18:35Фронт
Вівторок з дефіцитом: в Укренерго пояснили, як вимикатимуть світло 20 січня

Вівторок з дефіцитом: в Укренерго пояснили, як вимикатимуть світло 20 січня

18:20Енергетика
Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

17:21Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

Китайський гороскоп на сьогодні 19 січня: Бикам - страх, Тиграм - занепокоєння

Китайський гороскоп на сьогодні 19 січня: Бикам - страх, Тиграм - занепокоєння

Останні новини

19:04

Обов'язковий техогляд для всіх авто: що зміниться в 2026 році

18:43

Бюджетне рішення для зими: як прибрати протяг з вікон раз і назавжди

18:35

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

18:20

Вівторок з дефіцитом: в Укренерго пояснили, як вимикатимуть світло 20 січня

18:09

Чи є загроза колапсу: експерт про сценарій повного відключення опалення у Києві

Гороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками рокуГороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками року
18:07

Кім: В умовах критичних загроз швидкість важливіша за бюрократію, а безпека людей вища за закон

17:51

Тернопільщину накриє небезпечна погода – попередження від синоптиків

17:47

Майбутні топ-трансфери "Динамо": тренер киян анонсував відхід трьох гравців

17:46

Коти це ненавидять: 6 неочевидних речей, які дратують їх найбільше

Реклама
17:45

Москва боялась - для чого СРСР викрав з України череп легендарного отамана СіркаВідео

17:31

"Жага помсти": Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео з його екс-дружиноюФото

17:21

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

17:07

РФ не може запускати ракети з моря: у ВМС сказали, скільки триватиме "пауза"

17:02

Путін посилить репресії, але режим може впасти: розкрито несподіваний сценарійВідео

17:00

"Альфа" СБУ знищила міф про непереможне російське ППО, - експерт

16:59

Коли в Україні скасують надзвичану ситуацію в енергетиці - названо чіткі терміни

16:39

РФ зібралася обстріляти підстанції АЕС: "Флеш" попередив про ризик катастрофи

16:38

Кремль через Медведчука відхилив мирні переговори щодо України – ISW

16:28

Росіяни намагаються повністю ізолювати важливе місто: у ЗСУ оцінили загрозу

16:06

Формула ідеального сніданку: скільки варити яйця для правильної консистенції

Реклама
15:51

Будинки зруйновані: Росія вдарила КАБами по Харкову, є жертви

15:48

Україна вирвала з рук РФ ключове місто фронту - Washington Post

15:32

Сильні морози відступлять, але ненадовго: коли погода в Україні зміниться

15:32

Буряк звариться за 10 хвилин, якщо додати лише один інгредієнт: секретний трюк

15:27

Ранки, коли зірки стають ближчими: на ТЕТ стартує новий сезон "Ближче до зірок" з Нікітою Добриніним і Наталі СолонікВідео

15:24

"Шахеди" будуть збивати по-новому - яке рішення готує Україна

15:19

Як сказати українською "дедлайн" - слово, яке несправедливо забулиВідео

15:15

Холодний фронт не відступає: якою буде погода на Житомирщині 20–23 січня

14:48

Чи потрібно включати поворот на головній дорозі: остаточна відповідь інструктораВідео

14:37

Посланець Путіна приїде в Давос для переговорів щодо України – Reuters

14:31

На Рівненщині від переохолодження загинули двоє людей: деталі трагедії

13:59

Мороз і ожеледь: яка погода буде сьогодні в Харкові

13:57

Секретний об’єкт СРСР: де в Україні захована найбільша "тарілка" і що з нею стало

13:56

"Внутрішній хаос": Віра Брежнєва опинилася в Києві та зізналася в проблемах

13:54

Євро перевищить психологічну межу: озвучено тривожний прогноз щодо курсу

13:34

Китайський гороскоп на завтра 20 січня: Драконам - втрати, Свиням - небезпека

13:21

У Кремлі похизувались, що Путіна запросили до Ради миру Трампа

13:06

Люди, народжені в ці місяці, приходять у цей світ повторно

12:55

"Пожертвувати Донбасом" заради миру: Жорін назвав єдиний варіант паузи у війні

12:54

Віник може притягнути проблеми: де його не можна тримати і як правильно викинути

Реклама
12:47

Європа готує новий військовий альянс без США: чи буде в ньому Україна — Politico

12:08

Новий небезпечний конкурент України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

12:05

РФ намагається прорвати оборону біля Покровська: Сирський ухвалив важливе рішення

12:01

"Сором": Олену Тополю шантажують через провокаційне відео нібито з коханцем

11:59

Чому 20 січня не можна піднімати дрібні речі з підлоги: яке церковне свято

11:55

Може запускатись з літаків: в ГУР розповіли про новий небезпечний дрон РФ

11:51

Ворог просунувся у Покровську та ще біля двох ключових міст: свіжі карти DeepState

11:35

68-річна Ірина Дерюгіна заговорила про третій шлюб: "Я сказала"

11:05

Трамп зробив гучну заяву про російську загрозу в Гренландії та звинуватив Данію

10:55

По 20 годин без світла: відомо, коли графіки відключення стануть ще жорсткішимиВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти