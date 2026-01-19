"Жага помсти": Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео з його екс-дружиною

Лідер групи "Антитіла" 19 січня подав заяву в поліцію про факт поширення матеріалів особистого характеру.

Що сказав Тарас Тополя:

Олена Тополя мала повне право на особисте життя

Автор ролика роками стежив за сім'єю

Соліст групи "Антитіла" Тарас Тополя відреагував на "злив" інтимних відео його колишньої дружини, співачки Олени Тополі.

На своїй сторінці в Facebook артист зізнався, що отримав поштою ролик за участю Олени та "іншого чоловіка". Тарас уже подав заяву в поліцію.

"Хочу критично наголосити всім, що минулого року ми оголосили про спільний намір розлучитися і розпочали процес, а 14.01.2026 суд розлучив нас офіційно. Тому Олена мала повне право на власне особисте життя!" - підкреслив співак.

Тополя додав, що ніхто не мав права вчиняти протиправні дії такого характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду або заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя їхніх дітей.

Лідер групи "Антитіла" 19 січня подав заяву в поліцію про факт поширення матеріалів такого характеру.

"З моменту оголошення про розлучення я не дав жодного коментаря, жодного інтерв'ю, крім спільної узгодженої публікації. Це була наша з Оленою спільна домовленість", - зазначив Тарас Тополя.

Співак додав, що їхнє рішення розлучитися і його причини - це виключно їхня з Оленою особиста справа.

"Але в цій ситуації повинен був прокоментувати. Я маю припущення, кому це потрібно. Тому, хто роками стежив за нашою сім'єю, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені та мені. Тому що жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходимо нелегкий, вразливий період", - заявив Тарас, додавши, що це лише його припущення.

Зокрема, Тополя попросив ніяким чином не поширювати це відео.

Маша Єфросиніна підтримала Олену Тополю

Крім того, тележурналістка Маша Єфросиніна підтримала Олену Тополю.

"Сьогодні Олена Тополя зробила те, що десятиліттями вважалося неможливим: вона перетворила зброю шантажиста на його ж вирок. Це напад не на одну жінку - це атака на гідність кожної з нас. Шантаж - це не про інтим. Це про контроль. Про спробу керувати страхом, адже нас вчили боятися осуду більше, ніж зла", – написала Єфросиніна в Instagram.

На думку Єфросиніної, сміливість Тополі дає право на голос тисячам жінок.

"Олена Тополя, ти – неймовірна. Твоя сміливість сьогодні дає право на голос тисячам жінок, які досі боялися. Моя абсолютна підтримка тобі", – додала вона.

Про особу: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композитор і автор пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

Скандал зі сливом приватного відео Олени Тополі

В ніч на 19 січня медійникам і блогерам розіслали матеріали, в яких містилося відео інтимного характеру за участю Олени Тополі. Вранці виконавиця зробила заяву. Артистка повідомила, що її шантажували і вимагали гроші. Також співачка зазначила, що вже подала заяву в поліцію, щоб правоохоронці покарали винних.

Національна поліція України вже затримала ймовірного підозрюваного - 23-річного киянина. У разі доведення провини чоловіка - йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про особу: Тарас Тополя Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-групи Антитіла, з якою випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

