Названо причину розлучення Денисенко і Федінчика: "Інший чоловік"

Стосунки акторів не витримали розлуки.

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Наталка Денисенко та Андрій Федінчик - розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Федінчик, Наталка Денисенко

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Що відомо про розлучення Денисенко і Федінчика

Причина розриву стосунків подружжя

Український відомий блогер-оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов розповів подробиці розлучення акторки Наталки Денисенко та актора, а нині військовослужбовця Андрія Федінчика.

Як зазначив блогер, посилаючись на свої джерела, саме Наталка подала на розлучення з чоловіком і була ініціатором припинення стосунків.

Інсайдери поділилися з Беспаловим, що в актриси був інший чоловік, поки Андрій служить у ЗСУ. Актор же бажає зберегти сім'ю, але Денисенко налаштована категорично.

Наталка Денисенко стала ініціатором розлучення / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"За три роки в ЗСУ Андрій зник з екранів та інфопростору, втратив колишню популярність. Також він більше не заробляє, як раніше. Лише гроші, які він отримує як військовослужбовець. Водночас популярність Наталки та її заробітки значно зросли", - сказав Богдан.

Також блогер наголосив, що йому подобалася пара Денисенко-Федінчик і виглядають вони разом органічно.

Нагадаємо, у пари є спільний син Андрій, поки ніхто з подружжя не коментував новини про розлучення.

Дивіться відео, де Богдан Беспалов прокоментував розлучення Денисенко і Федінчика:

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

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Наталка Денисенко - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, акторка Наталка Денисенко прокоментувала скандал навколо Остапчука, Буше і Позитива. Вона дуже незадоволена, що суспільство нав'язує жінкам свої стандарти краси.

А також раніше Наталка Денисенко повернулася з відпочинку в Туреччині додому, де на неї чекав неприємний сюрприз. На жаль, для артистки відпустка обернулася неприємностями на шкірі, Наталка показала чесне фото без макіяжу і фільтрів.

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Хто така Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру і дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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