Названо причину розлучення Денисенко і Федінчика: "Інший чоловік"

Ви дізнаєтеся:
- Що відомо про розлучення Денисенко і Федінчика
- Причина розриву стосунків подружжя
Український відомий блогер-оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов розповів подробиці розлучення акторки Наталки Денисенко та актора, а нині військовослужбовця Андрія Федінчика.
Як зазначив блогер, посилаючись на свої джерела, саме Наталка подала на розлучення з чоловіком і була ініціатором припинення стосунків.
Інсайдери поділилися з Беспаловим, що в актриси був інший чоловік, поки Андрій служить у ЗСУ. Актор же бажає зберегти сім'ю, але Денисенко налаштована категорично.
"За три роки в ЗСУ Андрій зник з екранів та інфопростору, втратив колишню популярність. Також він більше не заробляє, як раніше. Лише гроші, які він отримує як військовослужбовець. Водночас популярність Наталки та її заробітки значно зросли", - сказав Богдан.
Також блогер наголосив, що йому подобалася пара Денисенко-Федінчик і виглядають вони разом органічно.
Нагадаємо, у пари є спільний син Андрій, поки ніхто з подружжя не коментував новини про розлучення.
Дивіться відео, де Богдан Беспалов прокоментував розлучення Денисенко і Федінчика:
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Наталка Денисенко - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, акторка Наталка Денисенко прокоментувала скандал навколо Остапчука, Буше і Позитива. Вона дуже незадоволена, що суспільство нав'язує жінкам свої стандарти краси.
А також раніше Наталка Денисенко повернулася з відпочинку в Туреччині додому, де на неї чекав неприємний сюрприз. На жаль, для артистки відпустка обернулася неприємностями на шкірі, Наталка показала чесне фото без макіяжу і фільтрів.
Вас може зацікавити:
- Ауріка Ротару розкрила реальну позицію Софії Ротару і де вона перебуває
- "Боляче": дружина Віктора Павліка крізь сльози розповіла про серйозний діагноз сина
- Син Корольової позбувся схожості з Ігорем Ніколаєвим і покинув РФ із дружиною
Хто така Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру і дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред