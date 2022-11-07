Назріває скандал: Тіна Кароль образилася, що не стала членом журі Нацвідбору на Євробачення-2023

Тіна Кароль образилася на результати голосування за членство в журі Нацвідбору на Євробачення-2023 / instagram.com/tina_karol

Не встиг Суспільний мовник опублікувати список знаменитостей, які стали членами журі для Національного відбору конкурсантів на Євробаченні-2023 від України, як в мережі потихеньку починає розгоратися пожежа скандалу.

Цього року членів журі визначали глядачі через мобільний застосунок Дія. Кожен міг проголосувати за одного з дев'яти запропонованих артистів. Троє з них, хто заробив найбільшу кількість голосів, і стали журі.

Серед артистів-претендентів на суддівське крісло на Нацвідборі була українська співачка Тіна Кароль. Після оголошення імен суддів (до членського складу яких вона, до речі, не увійшла), артистка натякнула на фальсифікацію результатів на користь Юлії Саніної, з якою у Кароль був практично однаковий результат.

Тіна на своїй сторінці в Instagram опублікувала скрін з додатку, де видно, що за неї проголосувало 15.68%, за Юлію Саніну - 15.69. Кароль обурило, що її результат округлили до 15% тобто в меншу сторону, а результат Саніної за правилами арифметики в більшу - 16%.

"Чому 15,68% - це 15%, а 15,69% - це 16%? Без образ, просто фан", - прокоментувала Кароль. До свого коментаря вона додала занадто велику кількість дужок-смайликів, що може бути ознакою того, що ця несправедливість її все-таки зачепила.

Як би там не було, але різниця між результатами співачок все ж є - у Саніної перевага перед Кароль мінімум в одну соту відсотка.

Тіна Кароль образилася на результати голосування за членство в журі Нацвідбору на Євробачення-2023 / instagram.com/tina_karol

Раньше три країни-учасниці зробили офіційні заяви про своє відмові їхати в Ліверпуль в 2023 році і від участі в Євробаченні-2023 по ряду причин, які неможливо залагодити до початку змагання.

Пізніше Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union (EBU) оприлюднив офіційний список країн-учасниць у 67-му щорічному конкурсі Євробачення.

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