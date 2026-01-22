Зірки Національної опери України оскандалилися виступом у балеті росіянина

Український заслужений артист України Сергій Кривоконь отримав бронь від театру, а в 2025 році.

Українські танцюристи виїхали до Європи, щоб станцювати в балеті росіянина / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Instagram/kryvokonsergii

Коротко:

Що відомо про виступ артистів

Що сказали в Мінкультури України

Прима-балерина Національної опери України Наталія Мацак та її партнер прем'єр Сергій Кривоконь виступили за кордоном у балеті "Лебедине озеро", зрежисованому російським танцівником Львом Івановим.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила балерина Вікторія Зварич. Вона також поділилася відео виступу українських танцюристів.

За словами Вікторії Зварич, український заслужений артист України Сергій Кривоконь отримав бронь від театру, а в 2025 році – звання заслуженого артиста і дозвіл на виїзд за кордон.

Прима-балерина Наталія Мацак / Фото Вікіпедії

"І їде виконувати "Лебедине озеро" композитора Чайковського – символ імперської російської культурної машини. І робить це не сам, а разом з примою Національної опери України, народною артисткою – Наталією Мацак. Діючі прем'єр і прима Національної опери України виїжджають за кордон і поширюють культурний продукт країни-агресора. У момент, коли Україна переживає найскладніший період", – пише вона.

Мацак і Кривоконь виступили в балеті росіянина / Фото Instagram/natalia_matsak, kryvokonsergii

Зварич додає, що в Україні немає прямої юридичної заборони на виконання Чайковського. "Але існує чітка державна рекомендація не використовувати російський імперський культурний матеріал. І ця рекомендація – не закон. Вона про відповідальність, етику і моральний вибір", - додає балерина.

Мацак і Кривоконь виступили в балеті росіянина / Фото Instagram/natalia_matsak, kryvokonsergii

Як пише Українська правда, Вікторія Зварич від колег, з якими комунікувала прима-балерина, з'ясувала, що Наталія спростовує те, що вона виступала в "Лебединому озері" і підкреслює, що в відео використано штучний інтелект.

Тим часом у Міністерстві культури підтвердили, що артисти виступали і поширювали культурний російський продукт під час відпустки. Що є порушенням загальної принципової позиції артистів Національної опери України - виключення з поточного репертуару творів російських композиторів, якої вони неухильно дотримуються від 24 лютого 2022 року і далі, відповідно до Закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію".

"В умовах повномасштабної агресії Росії проти України участь українських артистів у виставах і показах російських композиторів є неприпустимою. Українські колективи та більшість артистів відмовилися від виконання музики російських композиторів, постановок творів російських письменників, будь-якої співпраці з представниками країни-агресора", - йдеться в повідомленні відомства.

Мінкульт разом з Національною оперою вивчають ситуацію в рамках чинного законодавства і трудових відносин, а також готують відповідні рішення, про які повідомлять згодом.

Мацак і Кривоконь виступили в балеті росіянина / Фото Instagram/natalia_matsak, kryvokonsergii

Наталія та Сергій виступали у виставі "Лебедине озеро" з United European Ballet (Colossart Production). Режисером вистави був російський хореограф Лев Іванов. Втім, відсутня будь-яка інформація про виконавців.

