Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Зірки Національної опери України оскандалилися виступом у балеті росіянина

Олена Кюпелі
22 січня 2026, 06:35
40
Український заслужений артист України Сергій Кривоконь отримав бронь від театру, а в 2025 році.
Українські танцюристи виїхали до Європи, щоб станцювати в балеті росіянина
Українські танцюристи виїхали до Європи, щоб станцювати в балеті росіянина / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Instagram/kryvokonsergii

Коротко:

  • Що відомо про виступ артистів
  • Що сказали в Мінкультури України

Прима-балерина Національної опери України Наталія Мацак та її партнер прем'єр Сергій Кривоконь виступили за кордоном у балеті "Лебедине озеро", зрежисованому російським танцівником Львом Івановим.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила балерина Вікторія Зварич. Вона також поділилася відео виступу українських танцюристів.

відео дня

За словами Вікторії Зварич, український заслужений артист України Сергій Кривоконь отримав бронь від театру, а в 2025 році – звання заслуженого артиста і дозвіл на виїзд за кордон.

Прима-балерина Наталія Мацак
Прима-балерина Наталія Мацак / Фото Вікіпедії

"І їде виконувати "Лебедине озеро" композитора Чайковського – символ імперської російської культурної машини. І робить це не сам, а разом з примою Національної опери України, народною артисткою – Наталією Мацак. Діючі прем'єр і прима Національної опери України виїжджають за кордон і поширюють культурний продукт країни-агресора. У момент, коли Україна переживає найскладніший період", – пише вона.

Мацак і Кривоконь виступили в балеті росіянина
Мацак і Кривоконь виступили в балеті росіянина / Фото Instagram/natalia_matsak, kryvokonsergii

Зварич додає, що в Україні немає прямої юридичної заборони на виконання Чайковського. "Але існує чітка державна рекомендація не використовувати російський імперський культурний матеріал. І ця рекомендація – не закон. Вона про відповідальність, етику і моральний вибір", - додає балерина.

Мацак і Кривоконь виступили в балеті росіянина
Мацак і Кривоконь виступили в балеті росіянина / Фото Instagram/natalia_matsak, kryvokonsergii

Як пише Українська правда, Вікторія Зварич від колег, з якими комунікувала прима-балерина, з'ясувала, що Наталія спростовує те, що вона виступала в "Лебединому озері" і підкреслює, що в відео використано штучний інтелект.

Тим часом у Міністерстві культури підтвердили, що артисти виступали і поширювали культурний російський продукт під час відпустки. Що є порушенням загальної принципової позиції артистів Національної опери України - виключення з поточного репертуару творів російських композиторів, якої вони неухильно дотримуються від 24 лютого 2022 року і далі, відповідно до Закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію".

"В умовах повномасштабної агресії Росії проти України участь українських артистів у виставах і показах російських композиторів є неприпустимою. Українські колективи та більшість артистів відмовилися від виконання музики російських композиторів, постановок творів російських письменників, будь-якої співпраці з представниками країни-агресора", - йдеться в повідомленні відомства.

Мінкульт разом з Національною оперою вивчають ситуацію в рамках чинного законодавства і трудових відносин, а також готують відповідні рішення, про які повідомлять згодом.

Мацак і Кривоконь виступили в балеті росіянина
Мацак і Кривоконь виступили в балеті росіянина / Фото Instagram/natalia_matsak, kryvokonsergii

Наталія та Сергій виступали у виставі "Лебедине озеро" з United European Ballet (Colossart Production). Режисером вистави був російський хореограф Лев Іванов. Втім, відсутня будь-яка інформація про виконавців.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що відомий український режисер Олексій Комаровський висловився на підтримку Наталки Денисенко і розкрив, як її змінило розлучення з чоловіком Андрієм Федінчиком.

Також колишня учасниця гумористичного проекту "Дизель Шоу" Яна Глущенко розповіла, як підтримує спілкування з колишнім чоловіком і як збирається ділити їхнє спільне майно. Офіційно пара ще не розлучена — суд поки не відбувся.

Вас також може зацікавити:

Національна опера України

Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка — найбільший музичний театр України, розташований у Києві. Будівля оперного театру, зведена в 1901 році за проектом архітектора Віктора Шретера, знаходиться в центрі міста.

Творчий колектив театру включає в себе оперну і балетну трупи, симфонічний і сценічний оркестр, хор.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Умеров зустрівся з Кушнером і Віткоффом: про що говорили на переговорах у Давосі

Умеров зустрівся з Кушнером і Віткоффом: про що говорили на переговорах у Давосі

06:48Україна
"Пастка замкнулася": в одному з міст ЗСУ готують фінальний етап зачистки

"Пастка замкнулася": в одному з міст ЗСУ готують фінальний етап зачистки

01:47Фронт
Путіну передали останню версію плану закінчення війни - як відреагували в Кремлі

Путіну передали останню версію плану закінчення війни - як відреагували в Кремлі

22:24Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 22 січня: Бикам - стрес, Кроликів наздожене минуле

Китайський гороскоп на завтра, 22 січня: Бикам - стрес, Кроликів наздожене минуле

Карта Deep State онлайн за 21 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Для мене це принципово": українська співачка розповіла, як її кликали співати в РФ

"Для мене це принципово": українська співачка розповіла, як її кликали співати в РФ

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 січня (оновлюється)

"Тепер офіційно": Яна Глущенко зважилася на зміни після розлучення

"Тепер офіційно": Яна Глущенко зважилася на зміни після розлучення

Останні новини

06:48

Умеров зустрівся з Кушнером і Віткоффом: про що говорили на переговорах у Давосі

06:35

Зірки Національної опери України оскандалилися виступом у балеті росіянинаВідео

06:10

Трамп тепер ще й Ісландію хоче: що задумав президент СШАПогляд

05:47

Гороскоп на завтра 23 січня: Скорпіонам - велика удача, Тельцям - суперечка

05:17

Ідеальна морква по-корейськи: рецепт пікантного салату за 5 хвилин

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

04:41

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці коали за 33 секунди

03:35

Полив водою з-під крана небезпечний: які кімнатні рослини можуть загинути

03:00

Раптовий поворот долі: яким знакам зодіаку відкриється шлях до багатства

Реклама
01:47

"Пастка замкнулася": в одному з міст ЗСУ готують фінальний етап зачистки

00:42

Секрет "сильних" паростків: простий метод допоможе отримати сходи ранішеВідео

21 січня, середа
22:33

У понад 3000 будинків Києва почнуть подачу тепла: мер повідомив терміни

22:24

Путіну передали останню версію плану закінчення війни - як відреагували в Кремлі

22:07

У Києві світло вимикатимуть по-новому: в Міненерго розповіли, що зміниться

21:32

Тривалість відключень змінюється: нові графіки для Дніпра та області на 22 січняФото

21:28

Майже весь день без світла: графіки відключень для Полтавщини на 22 січня

21:10

Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

20:54

Як зробити ідеальну каву: експерти назвали точну пропорцію для однієї чашкиВідео

20:50

Графіки змінились: як будуть відключати світло в Запорізькій області 22 січня

20:32

Бачили всі, але знають одиниці: чому на деревах з’являються дивні зелені куліВідео

Реклама
20:13

Чи повернеться Київ до графіків відключень світла: в ДТЕК відповіли

20:03

Блекаути б’ють по кишені: українців попередили, як може змінитися ціна в чеку

19:57

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

19:46

Ситуація в економіці критична: ЗМІ дізналися, що РФ у пошуках грошей на війну

19:43

Зірка "Маски-Шоу" показав рідкісне фото з колегами

19:37

Головоломка для людей з гострим зором: знайдіть кролика серед котів за 11 секунд

19:36

Ринок праці, що тримає країну: як український і данський бізнес разом вибудовують рішення для ветеранів та колективів актуально

19:32

Трамп видав неоднозначну заяву про Зеленського та Путіна - що сказав

19:16

Золота малина: названо фільми-претенденти на "анти Оскар"

19:10

Президент США рішуче божеволієПогляд

18:58

Брак потужності після атак залишився: як вимикатимуть світло у четвер, 22 січня

18:58

Що насправді станеться, якщо залишити зарядний пристрій підключеним до розетки

18:51

Ворог опинився у пастці, але фронт буде рухатися: військовий вийшов з заявою

18:38

Джей Ді Венс вчетверте стане батьком - деталі

18:30

Майже 20-градусний мороз: які регіони накриє нова хвиля похолодання

18:25

За лічені хвилини: хитрий спосіб очистити каструлю від нагару всерединіВідео

18:23

Підручники приховували - дивні пристрасті Гоголя, Лесі Українки та Степана БандериВідео

18:22

Костюк здивував рішенням: Динамо визначило головного форварда на весну

18:06

"Нас не зупинити": Трамп зізнався, як без військової сили отримає ГренландіюВідео

18:02

Не тільки смачно, а й корисно: які чаї варто пити щоденно

Реклама
17:57

Принц Гаррі, який ридав, заявив, що життя Маркл перетворилося на "нещастя"

17:48

Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі: ЗМІ дізналися коли і навіщо

17:22

Чи можна їсти гранат із кісточками: відповідь, яка здивує багатьохВідео

17:20

"Розслаблятись не можна": Григорій Козловський закликав бізнес до активної допомоги ЗСУ актуально

17:13

Шлюб голлівудської українки Міли Куніс з Ештоном Кутчером тріщить по швах - ЗМІ

17:05

"Не пізніше місяця": ПФУ попередив українців про нове правило "дитячих" виплат

17:01

Долар та євро синхронно подешевшали після злету: курс валют на 22 січня

16:58

Олена Тополя відповіла на чутки про зради в шлюбі: "До всіх дійдемо"Відео

16:41

Трамп виступив на форумі в Давосі та зробив заяву про Україну і Путіна - що сказав

16:30

Майже всі припускаються трьох помилок: як прискорити зарядку телефону

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти