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"Найняли чистити туалети і мити підлогу": у Брітні Спірс новий бойфренд

Анна Підгорна
12 вересня 2023, 23:56 оновлено 13 вересня, 00:03
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Через півтора місяці після повідомлення про розлучення Спірс знайшла розраду в обіймах чоловіка сумнівної репутації.
Брітні Спірс
У Брітні Спірс новий роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

У серпні, через півтора року офіційного шлюбу, американська поп-ікона Брітні Спірс та її молодий чоловік, актор Сем Асгарі, оголосили про розлучення. ЇЇ шанувальники припускали, що співачка впаде в депресію, вона ж замість того знайшла собі нового бойфренда.

Про це повідомляє видання Us Weekly 37-річного Пола Річарда Соліза, передбачуваний любовний інтерес Спірс, вже не один раз помічали в її компанії. Стверджується, що чоловік від неї в захваті, і дуже щасливий бути з нею поруч. "Вона феноменальна жінка. Вона дуже, дуже хороша, позитивна... Вона хороша людина", - говорить він.

Історія зустрічі Брітні і Соліза виявилася вельми цікавою. Близько року тому його найняли робітником у її з Асгарі будинок у Таузенд-Оукс - він повинен був "чистити туалети, мити підлогу та збирати сміття". За цей час Спірс здружилася з Полом. Пізніше його довелося звільнити, так як з'ясувалося, що він має кримінальне минуле. Так співачка з майбутнім обранцем перестали бути роботодавцем і робітником, але залишилися друзями. На тлі цієї дружби, після розлучення з чоловіком, у Бріт зародилися до чоловіка ніжні почуття.

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Що ж стосується проблем із законом, Соліз вважає себе звичайним хлопцем, якого не слід побоюватися. Видання повідомляє, що він має судимість за зберігання вогнепальної зброї, а в 2016 році він був визнаний винним у водінні без прав. Також він порушував випробувальний термін і проходив курси з управління гнівом.

"Я непоганий чувак. Я розумію, що про мене і раніше говорили, і у мене є судимість – я розумію. Я працююча людина. У мене є власний бізнес. Я займаюся облицюванням плитки ліцензованим підрядником", - коментує свої судимості Пол Річард Соліз.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сем Асгарі затіяв брудну гру - чоловік Брітні Спірс шантажем вимагає у співачки гроші. В іншому випадку він пригрозив опублікувати про неї інформацію, яка може зіпсувати репутацію.

Також стало відомо, що в Лас-Вегасі після баскетбольного матчу Брітні Спірс вдарив охоронець відомого спортсмена через те що співачка звернулася до нього щоб зробити фото.

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