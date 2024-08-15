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"Перебувала в повному недоумстві": померла зірка фільму "Щоденник пам'яті" - перші деталі

Еліна Чигис
15 серпня 2024, 09:57
173
Джина Роулендс п'ять років боролася з деменцією.
Джина Роулендс
Джина Роулендс померла 14 серпня / колаж: Главред, фото: скрін фільму "Щоденник пам'яті"

Зірка популярного фільму "Щоденник пам'яті" Джина Роулендс померла в середу, 14 серпня, у віці 94 років.

Джина померла у своєму будинку в Індіан-Веллсі, штат Каліфорнія, США. Як повідомляє видання TMZ, поруч з актрисою були її рідні. Точна причина смерті поки невідома, але повідомлялося, що актриса багато років боролася з хворобою Альцгеймера.

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Уперше про діагноз Роулендс розповів її син Нік Кассаветіс на 20-річчя створення легендарного фільму "Щоденник пам'яті" в червні 2024 року. Він зазначив, що актриса перебувала в "повному недоумстві".

Хто така Джина Роулендс?

Джина Роулендс - американська актриса, член акторської династії Кассаветісів. Лауреатка чотирьох премій "Еммі", двох премій "Золотий глобус", а також номінантка на премію "Оскар".
Роулендс була одружена з актором і режисером Джоном Кассаветісом, який зняв її в багатьох своїх фільмах, як-от, наприклад, "Глорія" 1980 року, за роль у якому її було номіновано на "Оскара". Їхній спільний син Нік Кассаветіс зняв Джину Роулендс у багатьох фільмах, зокрема, у фільмі "Зриваючи зірки", знятому за сценарієм батька.

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Зазначимо, комік Віктор Розовий, який відомий за участю в шоу "Ліга Сміху", розповів, що йому вставили титанову пластину в череп. Нагадаємо, раніше комік отримав важке поранення на фронті.

А також Віра Брежнєва розлютила шанувальників своїми піснями російською мовою. Виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram фрагментом з останнього виступу і нарвалася на критику через мову країни-окупанта.

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