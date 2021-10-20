Євробачення 2022: оголошено список країн-учасниць музичного конкурсу

Євробачення в 2022 році в Італію привезла група Måneskin / instagram.com/eurovision

Євробачення в 2022 році буде проходити в Італії завдяки перемозі в музичному конкурсі групи Måneskin.

Офіційні представники музичного змагання в соціальних мережах оголосили, які країни дали згоду на участь у Євробаченні в 2022 році. Всього змагатися в Італії буде 41 країна:

Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Вірменія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Німеччина, Греція, Грузія, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сан Марино, Північна Македонія, Сербія, Словенія, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Чехія, Швейцарія, Швеція та Естонія.

Білорусь відмовилася брати участь у Євробаченні 2022.

Зате після перерви до конкурсу повернулися Вірменія (не брали участь рік через військові дії) та Чорногорія (пропустили два минулих конкурси через скрутне фінансове становище).

читайте такожРуслана виступила в шкіряному вбранні, в якому перемогла на Євробаченні

Раніше стало відомо, в якому місті Італії і коли відбудеться музичний конкурс Євробачення 2022.