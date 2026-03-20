Тепло не прийде: якою буде погода в Тернопільській області на вихідних

Марія Николишин
20 березня 2026, 17:37
Максимальна температура повітря вдень сягатиме лише +12 градусів.
Погода в Тернопільській області на вихідних буде під впливом антициклону. Температура вдень не потішить високими показниками. Також може випасти невеликий дощ. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

"У суботу, з проходженням вночі малоактивного фронту, очікується невеликий дощ. З надходженням в його тил прохолодного повітря, денні максимуми високими показниками не потішать", - йдеться у повідомленні.

Синоптики додали, що у неділю переважатиме антициклональний характер погоди без істотних опадів, а максимальна температура повітря вдень буде близько 12 градусів тепла.

Погода в Тернополі 21 березня

У суботу в Тернополі буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -1 до +4 градусів, вдень прогнозується +7…+12 градусів. У місті Тернопіль вночі складатиме 0…+2 градуси, а вдень температура підніметься до +9…+11 градусів.

Погода в Тернополі 22 березня

У неділю на Тернопільщині також буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вітер східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах від 0 до +5 градусів, вдень очікується +9…+14 градусів.

Як повідомляв Главред, у найближчі вихідні, 21 та 22 березня, погода на Житомирщині практично повторить сценарій минулого тижня. Атмосферні умови залишатимуться стабільними: нічні температури коливатимуться біля нульової позначки, а вдень повітря прогріватиметься до 14 градусів тепла.

Упродовж 21-23 березня в Рівненській області очікується зміна погодних умов. Регіон потрапить під вплив холодного атмосферного фронту, який принесе невеликий дощ та мокрий сніг.

У Дніпрі на вихідних очікується стабільна, хоча й переважно похмура погода. Субота та неділя пройдуть без істотних опадів, проте з помітними коливаннями температурного режиму та атмосферного тиску.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

