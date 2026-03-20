Сніг з дощем увірветься на Львівщину: синоптики попередили про негоду

Ви дізнаєтеся:
- Яка погода очікується в області та у Львові в суботу
- Яка температура очікується вночі та вдень
- Чи очікуються опади протягом вихідних
У суботу, 21 березня, на погоду на Львівщині впливатиме висотна улоговина. Очікується нестійка погода з нічними опадами та поступовим покращенням вдень. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
У Львівській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень істотних опадів не передбачається, але вночі та вранці можливий невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.
У нічні та ранкові години синоптики попереджають про слабкий туман, який погіршить видимість до 500-1000 метрів. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця, тому водіям слід бути вкрай обережними. Вітер буде північно-східного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура по області вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Проте вдень весняне сонце прогріє повітря до приємних 7-12° тепла.
Погода у Львові 21 березня
У Львові субота також розпочнеться з вогкої погоди. Вночі та вранці очікується невеликий дощ та мокрий сніг, а місто огорне слабкий туман. Протягом дня опади припиняться. Температура вночі становитиме 0-2° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки 9-11° тепла.
Як повідомляв Главред, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, на вихідних, 21–22 березня, в Україні переважатиме погода без істотних опадів. Температура вдень становитиме +4…+13°, вночі місцями можливі невеликі приморозки.
Також 21-22 березня на Житомирщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі температура коливатиметься біля 0°, вдень повітря прогріється до +10…+14°, що зробить погоду комфортнішою, ніж у будні.
Крім цього, на вихідних у Тернопільській області погоду визначатиме антициклон. У суботу вночі можливий невеликий дощ, а вдень істотних опадів не очікується.
Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології
Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред