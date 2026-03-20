Буде мороз і підуть дощі: несподіваний прогноз погоди

У Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні на 21 березня / фото: УНІАН

Погода в Україні 21 березня буде прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 21 березня

В Україні 21 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ у західних і південних областях. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на півдні країни 1-6° тепла; вдень в Україні 8-13° тепла. У Карпатах невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +1

За даними meteoprog, 21 березня в Україні буде досить тепло. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+13 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до +1...+6 градусів.

Погода 21 березня в Києві

У Києві 21 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла", — повідомляє Укргідрометцентр.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) — державна установа, що займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

