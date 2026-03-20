Мінус $16млн: ЗСУ FPV-дроном збили ворожий гелікоптер Ка-52 - екіпаж ліквідовано

Вартість одного Ка-52 оцінюється приблизно у 16 мільйонів доларів, тоді як ціна FPV-дрона становить лише кілька сотень.

ЗСУ збили FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52

Коротко:

Пілоти СБС збили російський бойовий вертоліт Ка-52 за допомогою FPV-дрона

Гелікоптер знищили на Покровському напрямку

Екіпаж, який намагався евакуюватися після падіння вертольота, ліквідували

На Покровському напрямку українські військові здійснили унікальну операцію зі знищення дороговартісної авіаційної техніки окупантів за допомогою FPV-дрона.

Про це повідомив радник міністра оборони, засновник БФ "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Для удару українські військові використали FPV-дрон.

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) додав, що російський ударний гелікоптер Ка-52 знищили пілоти 59 ОШБр СБС у районі населеного пункту Надіївка на Донеччині.

Після вимушеної посадки екіпаж намагався врятуватися, однак бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували їх.

Військові оприлюднили відео, де видно, як ворожа машина палає на землі після влучного удару, а в небо піднімається стовп густого диму.

Фото: скриншот з відео / Момент збиття російського Ка-52

Що відомо про збитий вертоліт Ка-52

Ка-52, відомий за класифікацією НАТО як Hokum B і більш відомий під назвою "Алігатор", є російським бойовим гелікоптером армійської авіації, який виконує роль командирської машини. Його основне призначення - проведення розвідки, наведення цілей та координація дій групи ударних вертольотів.

Ця машина здатна ефективно уражати широкий спектр цілей: від броньованої та легкої техніки до живої сили противника, а також повітряних об’єктів безпосередньо на полі бою. Ка-52 є подальшим розвитком моделі Ка-50 "Чорна акула", успадкувавши її ключові характеристики та отримавши вдосконалені системи управління й озброєння, що робить його одним із найнебезпечніших інструментів російської армійської авіації.

Знищення ворожого озброєння - останні новини

Нагадаємо, 9 березня підрозділи ССО завдали ударів по військових об’єктах противника. Було знищено чотири радіолокаційні станції в Криму, зокрема РЛС 5Н84А "Оборона-14" і РЛС "Небо‑У", а також елемент командного пункту бригади морської піхоти РФ у районі Зачатівки на Донеччині.

Також 2 березня в результаті ударів по військово-морській базі "Новоросійськ" у РФ пошкоджено фрегати Чорноморського флоту "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров". Через це кількість ракет "Калібр", які Росія може запустити по Україні, зменшиться.

Як раніше повідомляв Главред, у лютому спецпідрозділ ГУР України "Примари" завдав точних ударів по кораблях, катерах та авіації РФ. Знищено сторожовий корабель проєкту 22460 "Охотнік", радіолокаційну станцію С-400, БпЛА "Форпост", морський буксир 1496М1, корабель 16640, десантний катер 02510 "БК-16" та вертоліт Ка-27.

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

