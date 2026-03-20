Мінус $16млн: ЗСУ FPV-дроном збили ворожий гелікоптер Ка-52 - екіпаж ліквідовано

Коротко:
- Пілоти СБС збили російський бойовий вертоліт Ка-52 за допомогою FPV-дрона
- Гелікоптер знищили на Покровському напрямку
- Екіпаж, який намагався евакуюватися після падіння вертольота, ліквідували
На Покровському напрямку українські військові здійснили унікальну операцію зі знищення дороговартісної авіаційної техніки окупантів за допомогою FPV-дрона.
Про це повідомив радник міністра оборони, засновник БФ "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко
Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Для удару українські військові використали FPV-дрон.
Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) додав, що російський ударний гелікоптер Ка-52 знищили пілоти 59 ОШБр СБС у районі населеного пункту Надіївка на Донеччині.
Після вимушеної посадки екіпаж намагався врятуватися, однак бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували їх.
Військові оприлюднили відео, де видно, як ворожа машина палає на землі після влучного удару, а в небо піднімається стовп густого диму.
Що відомо про збитий вертоліт Ка-52
Ка-52, відомий за класифікацією НАТО як Hokum B і більш відомий під назвою "Алігатор", є російським бойовим гелікоптером армійської авіації, який виконує роль командирської машини. Його основне призначення - проведення розвідки, наведення цілей та координація дій групи ударних вертольотів.
Ця машина здатна ефективно уражати широкий спектр цілей: від броньованої та легкої техніки до живої сили противника, а також повітряних об’єктів безпосередньо на полі бою. Ка-52 є подальшим розвитком моделі Ка-50 "Чорна акула", успадкувавши її ключові характеристики та отримавши вдосконалені системи управління й озброєння, що робить його одним із найнебезпечніших інструментів російської армійської авіації.
Вартість одного Ка-52 оцінюється приблизно у 16 мільйонів доларів, тоді як ціна FPV-дрона становить лише кілька сотень.
Знищення ворожого озброєння - останні новини
Нагадаємо, 9 березня підрозділи ССО завдали ударів по військових об’єктах противника. Було знищено чотири радіолокаційні станції в Криму, зокрема РЛС 5Н84А "Оборона-14" і РЛС "Небо‑У", а також елемент командного пункту бригади морської піхоти РФ у районі Зачатівки на Донеччині.
Також 2 березня в результаті ударів по військово-морській базі "Новоросійськ" у РФ пошкоджено фрегати Чорноморського флоту "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров". Через це кількість ракет "Калібр", які Росія може запустити по Україні, зменшиться.
Як раніше повідомляв Главред, у лютому спецпідрозділ ГУР України "Примари" завдав точних ударів по кораблях, катерах та авіації РФ. Знищено сторожовий корабель проєкту 22460 "Охотнік", радіолокаційну станцію С-400, БпЛА "Форпост", морський буксир 1496М1, корабель 16640, десантний катер 02510 "БК-16" та вертоліт Ка-27.
Читайте також:
- Вибухи не вщухають вже три дні: Москва під масованою атакою, що відомо
- Ударили по заводах та літаках, є прильоти - Генштаб розкрив деталі атаки по Росії
- Ракетні удари по Москві: у Foreign Policy дізналися про підготовку потужної атаки
Про персону: хто такий "Мадяр"
Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).
До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".
З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.
