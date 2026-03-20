Мінус $16млн: ЗСУ FPV-дроном збили ворожий гелікоптер Ка-52 - екіпаж ліквідовано

Інна Ковенько
20 березня 2026, 14:33оновлено 20 березня, 15:17
Вартість одного Ка-52 оцінюється приблизно у 16 мільйонів доларів, тоді як ціна FPV-дрона становить лише кілька сотень.
ЗСУ збили FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 вартіть/ Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • Пілоти СБС збили російський бойовий вертоліт Ка-52 за допомогою FPV-дрона
  • Гелікоптер знищили на Покровському напрямку
  • Екіпаж, який намагався евакуюватися після падіння вертольота, ліквідували

На Покровському напрямку українські військові здійснили унікальну операцію зі знищення дороговартісної авіаційної техніки окупантів за допомогою FPV-дрона.

Про це повідомив радник міністра оборони, засновник БФ "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Для удару українські військові використали FPV-дрон.

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) додав, що російський ударний гелікоптер Ка-52 знищили пілоти 59 ОШБр СБС у районі населеного пункту Надіївка на Донеччині.

Після вимушеної посадки екіпаж намагався врятуватися, однак бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували їх.

Військові оприлюднили відео, де видно, як ворожа машина палає на землі після влучного удару, а в небо піднімається стовп густого диму.

Фото: скриншот з відео / Момент збиття російського Ка-52

Що відомо про збитий вертоліт Ка-52

Ка-52, відомий за класифікацією НАТО як Hokum B і більш відомий під назвою "Алігатор", є російським бойовим гелікоптером армійської авіації, який виконує роль командирської машини. Його основне призначення - проведення розвідки, наведення цілей та координація дій групи ударних вертольотів.

Ця машина здатна ефективно уражати широкий спектр цілей: від броньованої та легкої техніки до живої сили противника, а також повітряних об’єктів безпосередньо на полі бою. Ка-52 є подальшим розвитком моделі Ка-50 "Чорна акула", успадкувавши її ключові характеристики та отримавши вдосконалені системи управління й озброєння, що робить його одним із найнебезпечніших інструментів російської армійської авіації.

Вартість одного Ка-52 оцінюється приблизно у 16 мільйонів доларів, тоді як ціна FPV-дрона становить лише кілька сотень.

Знищення ворожого озброєння - останні новини

Нагадаємо, 9 березня підрозділи ССО завдали ударів по військових об’єктах противника. Було знищено чотири радіолокаційні станції в Криму, зокрема РЛС 5Н84А "Оборона-14" і РЛС "Небо‑У", а також елемент командного пункту бригади морської піхоти РФ у районі Зачатівки на Донеччині.

Також 2 березня в результаті ударів по військово-морській базі "Новоросійськ" у РФ пошкоджено фрегати Чорноморського флоту "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров". Через це кількість ракет "Калібр", які Росія може запустити по Україні, зменшиться.

Як раніше повідомляв Главред, у лютому спецпідрозділ ГУР України "Примари" завдав точних ударів по кораблях, катерах та авіації РФ. Знищено сторожовий корабель проєкту 22460 "Охотнік", радіолокаційну станцію С-400, БпЛА "Форпост", морський буксир 1496М1, корабель 16640, десантний катер 02510 "БК-16" та вертоліт Ка-27.

Про персону: хто такий "Мадяр"

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

війна Росії та України Удари вглиб РФ FPV
Останні новини

16:16

Чи можна їсти м'ясо під час Великого посту - священник розкрив усю правду

16:11

"Переживає за доньку": Кіркоров дав сміливу обіцянку Ані Лорак

15:54

"Наживо": Королеву терміново прооперували

15:38

Будьте обережні з банкоматами: туристка розповіла про небезпечну помилкуВідео

15:33

На Житомирщину повертається тепло: якої температури чекати у вихідні

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
15:26

Меган Маркл опублікувала рідкісне фото своєї доньки Лілібет

15:14

Хто має перевагу на перехресті: водіїв ставить у ступор тест з ПДРВідео

14:51

Космічний й мармуровий ефект за копійки: чим пофарбувати яйця на ВеликденьВідео

14:37

Мозгова зворушливо привітала старшу доньку та опублікувала рідкісне фото з нею

Реклама
14:33

Мінус $16млн: ЗСУ FPV-дроном збили ворожий гелікоптер Ка-52 - екіпаж ліквідованоФото

14:32

Накип відпаде за лічені хвилини: що треба залити в чайник замість оцту

14:27

Популярний артист зізнався у романі після скандального розлучення — деталі

14:21

США просять допомогти на Близькому Сході: Зеленський озвучив позицію України

14:16

Закуска з буряка, яку будуть їсти всі: рецепт шикарної страви на Великдень

13:36

"Росія не перемагає": Зеленський відверто розповів про перебіг війни в Україні

13:17

"Всіх загребли, і мене разом з ними": Могилевська опинилася в халепі

13:08

Прикинувся пораненим: хитрий трюк кота заради ласощів розсмішив господинюВідео

12:59

Розчарують урожаєм і якістю бульб: які сорти картоплі краще не садити цієї весни

12:58

В РФ спалахнули протести: люди перекрили дороги поліції, почалися затримання

12:52

"Зупинилося серце": помер Почесний Патріарх ПЦУ Філарет

Реклама
12:36

Виглядає красиво, але є проблема: яке дерево не варто садити в саду

12:34

Сніг і приморозки до -3 градусів: Україну накриє потужний антициклон

12:21

Люди були вражені, дізнавшись правду про джинси: вся справа в кишенях

12:09

Путіністка Корольова "викрила" Леонтьєва у США — у якому він стані

12:05

Що насправді робить оберіг, а що - талісман: пояснення експертки

11:56

Резерв+ тимчасово не працюватиме: що треба зробити українцям

11:55

Кремль готує диверсії в країні НАТО: в ЦПД попередили про серйозну загрозу

11:55

Тепло зникне раптово: українцям повідомили про дострокове відключення опалення

11:53

У мережі показали несамовиту Волочкову: турбуються про її станВідео

11:22

Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

11:08

ПДВ для ФОП, військовий збір і оподаткування посилок: новий законопроєкт Мінфіну

11:07

Мокрий сніг з дощем накриє Рівненщину: синоптики попереджають небезпеку

11:04

Курс валют б'є рекорди: чи сягне долар позначки 45 і вище — прогноз експерта

10:59

Китайський гороскоп на завтра, 21 березня: Коням — романтика, Собакам — можливості

10:49

По всій Україні проходять масштабні обшуки у медзакладах: що стало причиною

10:43

РФ заробляє на нафті, але є нюанс: що буде з економікою ворога

10:30

Путініст Кіркоров "кинув" власних дітей заради шоу

10:22

На Україну чекає несподіваний поворот у війні: названо терміни її завершенняФото

10:07

Нові правила для українських біженців: що готує Євросоюз

10:07

Копія Ніколаєв: невістку Корольової застали з іншим чоловіком

Реклама
10:07

"Спілкуємося": Федінчик розповів, що пов’язує його з Денисенко зараз

09:59

В Україні запрацював кешбек на пальне: хто та скільки зможе отримати

09:58

ЗСУ змінили тактику ударів і створюють для РФ серйозні проблеми на всіх рівнях - ISW

09:45

Гороскоп Таро на завтра, 21 березня: Близнюкам — цінувати себе, Ракам — рішення

09:25

Коли Україна була королівством: які були її кордони на карті та хто був королемВідео

09:15

7 речей, які давно варто винести з шафи у спальні: список здивує багатьох

08:56

Чому естонська Нарва може стати початком кінця НАТО: прогноз ПортниковаПогляд

08:42

РФ атакувала кораблі із зерном на Одещині: є постраждаліФото

08:10

Росія завдала удару по Запоріжжю, Харкову та ще трьом областям, є влучання та поранені: подробиці

08:02

Щоб не було блекаутів: на ЧАЕС стартувало нове будівництво - що відомо

