Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Справжня несподіванка: якими будуть ціни на яйця на Великдень

Сергій Кущ
20 березня 2026, 19:42
За словами експерта, на ринок впливає не лише попит, а й пропозиція.
Якими будуть ціни на яйця на Великдень
Якими будуть ціни на яйця на Великдень / Колаж Главред, фото: pexels.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якими будуть ціни на яйця на Великдень
  • Що вплине на вартість яєць

Перед Великоднем традиційно зростає попит на продукти, і особливо — на яйця. Це щороку впливає на ринок і спричиняє зростання цін. Однак у 2026 році ситуація може розвиватися інакше.

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в коментарі УНІАН зазначив, що цього року ціни вже досягли максимуму.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

"На сьогоднішній день відпускні ціни птахофабрик досягли своїх пікових значень, на які досить сильно впливають купівельна спроможність і попит населення. Тому ми не очікуємо їх подальшого зростання до Великодня. Навпаки, завдяки акційним пропозиціям мереж споживачі отримають доступ до якісної продукції за прийнятними цінами", – підкреслив експерт.

Ціни можуть навіть знизитися

За словами експерта, на ринок впливає не тільки попит, а й пропозиція.

Перед святами виробники збільшують обсяги продукції, що стабілізує ситуацію.

"Напередодні великодніх свят через підвищений попит на яйця збільшується і пропозиція продукції від виробників. Це впливає на загальну ситуацію на ринку і, відповідно, сприяє зниженню цін. Очевидно, що пікові періоди подорожчання вже минули", – зазначив Карпенко.

Ціни на продукти — останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні зростає вартість яєць — всього за місяць ціни піднялися більш ніж на 3%. Але в річному обчисленні подорожчання ще більш відчутне.

Також в українських супермаркетах знову переписали ціни на кисломолочний і твердий сири. Ціни на ці молочні продукти зросли порівняно з середньомісячними показниками за попередній місяць.

Також в Україні подорожчав часник. Він уже коштує понад 145 гривень за кілограм, а молодий часник продають по 255,62 гривні за кілограм.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

яйца ціни на продукти Великдень 2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти