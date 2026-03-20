Справжня несподіванка: якими будуть ціни на яйця на Великдень

Перед Великоднем традиційно зростає попит на продукти, і особливо — на яйця. Це щороку впливає на ринок і спричиняє зростання цін. Однак у 2026 році ситуація може розвиватися інакше.
Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в коментарі УНІАН зазначив, що цього року ціни вже досягли максимуму.
"На сьогоднішній день відпускні ціни птахофабрик досягли своїх пікових значень, на які досить сильно впливають купівельна спроможність і попит населення. Тому ми не очікуємо їх подальшого зростання до Великодня. Навпаки, завдяки акційним пропозиціям мереж споживачі отримають доступ до якісної продукції за прийнятними цінами", – підкреслив експерт.
Ціни можуть навіть знизитися
За словами експерта, на ринок впливає не тільки попит, а й пропозиція.
Перед святами виробники збільшують обсяги продукції, що стабілізує ситуацію.
"Напередодні великодніх свят через підвищений попит на яйця збільшується і пропозиція продукції від виробників. Це впливає на загальну ситуацію на ринку і, відповідно, сприяє зниженню цін. Очевидно, що пікові періоди подорожчання вже минули", – зазначив Карпенко.
Ціни на продукти — останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні зростає вартість яєць — всього за місяць ціни піднялися більш ніж на 3%. Але в річному обчисленні подорожчання ще більш відчутне.
Також в українських супермаркетах знову переписали ціни на кисломолочний і твердий сири. Ціни на ці молочні продукти зросли порівняно з середньомісячними показниками за попередній місяць.
Також в Україні подорожчав часник. Він уже коштує понад 145 гривень за кілограм, а молодий часник продають по 255,62 гривні за кілограм.
Вам може бути цікаво:
- Різке зростання цін на АЗС: чи буде нове подорожчання і чого чекати українцям
- Курс валют б'є рекорди: чи буде долар по 45 і вище — прогноз експерта
- Зникає з прилавків: в Україні дефіцит популярного овоча, ціни злетіли
