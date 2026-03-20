Справжня несподіванка: якими будуть ціни на яйця на Великдень

Якими будуть ціни на яйця на Великдень

Якими будуть ціни на яйця на Великдень

Що вплине на вартість яєць

Перед Великоднем традиційно зростає попит на продукти, і особливо — на яйця. Це щороку впливає на ринок і спричиняє зростання цін. Однак у 2026 році ситуація може розвиватися інакше.

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в коментарі УНІАН зазначив, що цього року ціни вже досягли максимуму.

"На сьогоднішній день відпускні ціни птахофабрик досягли своїх пікових значень, на які досить сильно впливають купівельна спроможність і попит населення. Тому ми не очікуємо їх подальшого зростання до Великодня. Навпаки, завдяки акційним пропозиціям мереж споживачі отримають доступ до якісної продукції за прийнятними цінами", – підкреслив експерт.

Ціни можуть навіть знизитися

За словами експерта, на ринок впливає не тільки попит, а й пропозиція.

Перед святами виробники збільшують обсяги продукції, що стабілізує ситуацію.

"Напередодні великодніх свят через підвищений попит на яйця збільшується і пропозиція продукції від виробників. Це впливає на загальну ситуацію на ринку і, відповідно, сприяє зниженню цін. Очевидно, що пікові періоди подорожчання вже минули", – зазначив Карпенко.

Ціни на продукти — останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні зростає вартість яєць — всього за місяць ціни піднялися більш ніж на 3%. Але в річному обчисленні подорожчання ще більш відчутне.

Також в українських супермаркетах знову переписали ціни на кисломолочний і твердий сири. Ціни на ці молочні продукти зросли порівняно з середньомісячними показниками за попередній місяць.

Також в Україні подорожчав часник. Він уже коштує понад 145 гривень за кілограм, а молодий часник продають по 255,62 гривні за кілограм.

