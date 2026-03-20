Зникає з прилавків: в Україні дефіцит популярного овоча, ціни злетіли

https://glavred.net/economics/ischezaet-s-prilavkov-v-ukraine-deficit-populyarnogo-ovoshcha-ceny-vzleteli-10750613.html Посилання скопійоване

Дефіцит помідорів в Україні

Коротко:

В Україні розпочався дефіцит тепличних помідорів

Ціни на овоч вже піднялися до 120–140 грн/кг

Це на 10% дорожче, ніж минулого тижня

На українському ринку спостерігається дефіцит тепличних помідорів, унаслідок чого ціни на овоч стрімко зросли. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини. відео дня

Зазначається, що це сталося через скорочення обсягів постачання імпортних томатів до України, зокрема з Туреччини.

У результаті помідори в Україні вже продають по 120–140 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж минулого тижня.

За словами аналітиків, найближчим часом очікується збільшення постачань томатів із Туреччини, що допоможе збалансувати ринок і стабілізувати ціни.

Варто додати, що сьогодні імпортні томати в Україні продаються в середньому на 45% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні зростає вартість яєць – лише за місяць ціни піднялися на понад 3%. Але у річному вимірі подорожчання ще відчутніше.

Також в українських супермаркетах знову переписали ціни на кисломолочний та твердий сири. Ціни на ці молочні продукти зросли у порівнянні з середньомісячними показниками за попередній місяць.

Також в Україні подорожчав часник. Він вже коштує більше 145 гривень за кілограм, а молодий часник продають по 255,62 гривень за кілограм.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред