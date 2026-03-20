Зникає з прилавків: в Україні дефіцит популярного овоча, ціни злетіли

Коротко:
- В Україні розпочався дефіцит тепличних помідорів
- Ціни на овоч вже піднялися до 120–140 грн/кг
- Це на 10% дорожче, ніж минулого тижня
На українському ринку спостерігається дефіцит тепличних помідорів, унаслідок чого ціни на овоч стрімко зросли. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Зазначається, що це сталося через скорочення обсягів постачання імпортних томатів до України, зокрема з Туреччини.
У результаті помідори в Україні вже продають по 120–140 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж минулого тижня.
За словами аналітиків, найближчим часом очікується збільшення постачань томатів із Туреччини, що допоможе збалансувати ринок і стабілізувати ціни.
Варто додати, що сьогодні імпортні томати в Україні продаються в середньому на 45% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні зростає вартість яєць – лише за місяць ціни піднялися на понад 3%. Але у річному вимірі подорожчання ще відчутніше.
Також в українських супермаркетах знову переписали ціни на кисломолочний та твердий сири. Ціни на ці молочні продукти зросли у порівнянні з середньомісячними показниками за попередній місяць.
Також в Україні подорожчав часник. Він вже коштує більше 145 гривень за кілограм, а молодий часник продають по 255,62 гривень за кілограм.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
