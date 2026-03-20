Обмеження торкнуться майже всіх: графік вимкнення світла на 21 березня в Сумах

У Сумах 21 березня будуть вимикати світло за графіками. Про це повідомляє Сумиобленерго.
Причиною вимкнень світла є ворожі удари, які спричинили значний дефіцит в енергосистемі.
"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно. Під час відключень від'єднайте техніку від електромережі, щоб уникнути коливань напруги, коли електропостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.
Графіки відключення світла в Сумах
Укренерго вводить графіки вимкнення світла для Сум в обсязі кількох черг.
Графіки для кожної черги та підчерги:
- черга 1.1:
- з 16:00 до 20:00;
- черга 1.2:
- з 14:00 до 18:00;
- черга 2.1:
- з 12:00 до 16:00;
- черга 2.2:
- з 10:00 до 14:00;
- черга 3.1:
- з 8:00 до 12:00;
- черга 3.2:
- з 8:00 до 10:00;
- черга 4.1:
- без відключень;
- черга 4.2:
- без відключень;
- черга 5.1:
- без відключень;
- черга 5.2:
- без відключень;
- черга 6.1:
- з 20:00 до 22:00;
- черга 6.2:
- з 18:00 до 22:00.
Відключення світла - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 20 березня у Дніпрі та Дніпропетровській області діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони триватимуть із 08:00 до 22:00 і зачеплять переважну більшість підчерг.
Раніше повідомлялося, що 20 березня запроваджено відключення електроенергії і в Запорізькій області для стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі.
Напередодні у "Черкасиобленерго" зазначили, що обмеження електропостачання запроваджують через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
Про джерело: Сумиобленерго
"Сумиобленерго" - енергетична компанія, яка здійснює розподіл електроенергії на території Сумської області. До складу компанії входять шість філій.
Акціонерне товариство здійснює розподіл електроенергії для понад пів мільйона споживачів електроенергії та великих підприємств. Про це йдеться на сайті компанії.
