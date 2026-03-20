"Переживає за доньку": Кіркоров дав сміливу обіцянку Ані Лорак

Ви дізнаєтеся:
- Ані Лорак хоче зробити зірку з дочки Софії
- Що пообіцяв зрадниці Філіп Кіркоров
Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, дав сміливу обіцянку Ані Лорак. Зрадниця України почала готувати дочку Софію до дебюту в російському шоу-бізнесі, повідомляють російські Telegram-канали.
Співачка поділилася зі своїм зірковим покровителем переживаннями про те, що її дочці необхідна потужна підтримка, щоб стати зіркою в РФ. Як стверджує виконавиця, Софія вже не проти сяяти разом з матір'ю серед російського бомонду. Кіркоров, який є хрещеним батьком дочки Лорак, відразу запевнив зрадницю у своїй підтримці.
"Кароліна якось у розмові з Філіпом обмовилася, що дуже переживає за дочку. Софія не проти бути зіркою, але чи вийде? Він відразу витріщив очі, ну, знаєте, як він зазвичай робить, а потім сказав, щоб вона не хвилювалася. Мовляв, з таким хрещеним батьком у цьому житті взагалі нема про що хвилюватися", — повідомляють інсайдери.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про головні новини.
Російський співак вважає, що може зробити з Софії справжню знаменитість, але для цього потрібне бажання дівчини. Однак Софія досі не визначилася з майбутньою кар'єрою — розглядаються варіанти зробити з неї співачку або актрису.
"Філіп пообіцяв будь-що-будь зробити Софію популярною, як тільки вона про це попросить", — заявили інсайдери.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред