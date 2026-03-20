Прощання з Патріархом Філаретом — стало відомо, коли і де відбудуться похорони

Смерть Патріарха Філарета стала значущою подією для релігійного та суспільного життя України.

Прощання з Патріархом Філаретом

У Києві розпочалося прощання зі Святішим Патріархом Філаретом. Тисячі вірян отримали можливість віддати останню шану одному з найвідоміших духовних лідерів України.

У п'ятницю, 20 березня, тіло Патріарха Філарета доставили до Свято-Михайлівського Златоверхого собору.

Прощання віруючих розпочалося ввечері, після 20:00. Труну встановлено в храмі на території монастиря, де всі бажаючі можуть попрощатися з покійним.

Заупокійну службу (літію) проводить глава Православної церкви України, митрополит Епіфаній.

Віряни зможуть попрощатися з Патріархом протягом усього дня 21 березня. Таким чином, прощання триватиме майже дві доби.

Основні траурні заходи заплановані на неділю, 22 березня, повідомили в ПЦУ.

Цього дня:

о 8:30 у Михайлівському соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія

після неї відбудеться чин відспівування

близько 11:00 розпочнеться траурна процесія

Процесія пройде через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору.

Остаточне відспівування та поховання відбудуться у Володимирському соборі Києва. Як пояснили в Православній церкві України, саме це місце обрано не випадково.

Нагадаємо, про смерть Почесного Патріарха Православної Церкви України Філарета стало відомо 20 березня. Він помер у віці 97 років.

Раніше, 9 березня, Філарета госпіталізували в одну з київських лікарень через загострення хронічних хвороб.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Православна церква України Православна церква України (ПЦУ) — християнська церква, найчисленніша православна церква в Україні за кількістю віруючих. Одна з шістнадцяти автокефальних православних церков, п'ятнадцята в диптиху. Константинопольська православна церква визнає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії, тоді як Католицька церква єдиною канонічною правонаступницею визнає УГКЦ, пише Вікіпедія.

