США не дарма скасували санкції проти Росії: Андрусів розкрив задум Трампа

Сполучені Штати не мають наміру найближчим часом поступово скасовувати санкції проти Росії.

Санкції проти Росії — чому США частково скасували санкції щодо РФ

Ви дізнаєтеся:

Навіщо США частково зняли санкції з російської нафти

Чому це не привід для радості для окупантів

Кремлю рано радіти частковому скасуванню санкцій США проти російської нафти через війну в Ірані в ширшому політико-економічному контексті.

В інтерв'ю Главреду політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів пояснив, що трактувати це як якусь "послугу" Кремлю не варто, навіть незважаючи на те, що Росія зараз все одно отримує від цього фінансову вигоду.

"Це був тимчасовий захід, який планували виключно для зняття паніки, але навіть цього не вдалося досягти. Тому, в принципі, я думаю, що це була дуже короткочасна, одноразова історія", - зазначив експерт.

Андрусів упевнений, що Сполучені Штати не мають наміру найближчим часом поступово знімати санкції з Росії.

"І міністр торгівлі США Скотт Бессент підтвердив, що таких намірів у них немає, і це пов'язано виключно з потенційною мирною угодою", - пояснив аналітик.

За словами Андрусіва, США вирішували власні проблеми, що виникли на тлі паніки.

"Мета полягала саме в тому, щоб її знизити. Відповідно, можна говорити лише про певний збіг обставин. На даний момент ні про які зміни в підходах або відносинах не йдеться", - підсумував експерт.

Про особу: Віктор Андрусів Віктор Андрусів — політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015–2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016–2020). Зараз – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

