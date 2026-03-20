США не дарма скасували санкції проти Росії: Андрусів розкрив задум Трампа

Ви дізнаєтеся:
- Навіщо США частково зняли санкції з російської нафти
- Чому це не привід для радості для окупантів
Кремлю рано радіти частковому скасуванню санкцій США проти російської нафти через війну в Ірані в ширшому політико-економічному контексті.
В інтерв'ю Главреду політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів пояснив, що трактувати це як якусь "послугу" Кремлю не варто, навіть незважаючи на те, що Росія зараз все одно отримує від цього фінансову вигоду.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.
"Це був тимчасовий захід, який планували виключно для зняття паніки, але навіть цього не вдалося досягти. Тому, в принципі, я думаю, що це була дуже короткочасна, одноразова історія", - зазначив експерт.
Андрусів упевнений, що Сполучені Штати не мають наміру найближчим часом поступово знімати санкції з Росії.
"І міністр торгівлі США Скотт Бессент підтвердив, що таких намірів у них немає, і це пов'язано виключно з потенційною мирною угодою", - пояснив аналітик.
За словами Андрусіва, США вирішували власні проблеми, що виникли на тлі паніки.
"Мета полягала саме в тому, щоб її знизити. Відповідно, можна говорити лише про певний збіг обставин. На даний момент ні про які зміни в підходах або відносинах не йдеться", - підсумував експерт.
Санкції проти Росії — новини за темою
Як писав Главред, США можуть скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox Business.
Нагадаємо, що Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.
Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти Росії, включивши до нього чотирьох фізичних осіб і три організації, яких пов'язують із кіберзлочинами.
Про особу: Віктор Андрусів
Віктор Андрусів — політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015–2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016–2020). Зараз – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред