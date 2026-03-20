'Зупинилося серце': помер Почесний Патріарх ПЦУ Філарет

Причиною смерті стали наслідки загострення хронічних хвороб.

https://glavred.net/ukraine/serdce-ostanovilos-skonchalsya-pochetnyy-patriarh-pcu-filaret-10750544.html Посилання скопійоване

Помер Почесний Патріарх ПЦУ Філарет

У віці 97 років помер Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко).

Про смерть церковного діяча стало відомо у п'ятницю, 20 березня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ппредстоятель Православної Церкви України,Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України митрополит Епіфаній.

"Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета. Закликаю всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого Патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа. Просімо у Всевишнього прийняти його у Своєму Небесному Царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики!" - написав Епіфаній. відео дня

Він додав, що ми завжди пам’ятатимемо настанови Патріарха Філарета про важливість підтримання єдності Української Церкви навколо Київського Престолу і пам՚ятатимемо та виконуватимемо також його уроки й настанови про важливість соборності, про смирення перед волею Божою і волею повноти Церкви, про віддане служіння Богу, Церкві Христовій та українському народу.

Епіфаній написав, що молитва та пам’ять про Філарета залишаться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві довіку.

На 98-му році життя помер патріарх Філарет / Фото: скриншот

У ПЦУ повідомили, що невдовзі офіційно оголосять про розклад заходів прощання з патріархом Філаретом.

Нагадаємо, 9 березня в УПЦ (КП) опублікували повідомлення про те, що Філарета госпіталізували у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Ким був Почесний Патріарх Філарет

Філарет (у миру Михайло Денисенко) — український православний архієрей, один із головних діячів боротьби за церковну незалежність України. Народився 23 січня 1929 року на Донеччині.

У радянський період він зробив кар’єру в Російській православній церкві, де з 1966 по 1990 рік був митрополитом Київським і Галицьким, екзархом України. Після смерті патріарха Пимена у 1990 році став місцеблюстителем московського патріаршого престолу і був кандидатом на патріарха, але вибори програв.

Після проголошення незалежності України у 1991 році виступив за відновлення української церковної самостійності та домагався автокефалії. У 1992 році разом із групою єпископів створив Українську православну церкву Київського патріархату, незалежну від Москви. З 1995 року він мав титул Патріарха Київського і всієї Руси-України та залишався беззаперечним главою УПЦ КП до 2018 року.

Ситуація змінилася, коли Філарет відмовився визнавати об’єднання українських православних церков (УПЦ КП, УАПЦ та деяких священників з УПЦ МП) у єдину помісну Православну церкву України на чолі з митрополитом Київським і всієї Руси-України Епіфанієм, що відбулося за каденції президента Петра Порошенка та було визнано Вселенським патріархом Варфоломієм.

У 2019 році Філарет був удостоєний звання Героя України. Його постать залишилася символом боротьби за духовну незалежність та утвердження

Як раніше повідомляв Главред, 28 серпня, державна служба з етнополітики та свободи совісті офіційно підтвердила, що Українська православна церква (Московського патріархату) є структурою, пов’язаною з Російською православною церквою.

Нагадаємо, 2 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав Указ про припинення українського громадянства Ореста Березовського, який більш відомий як діяч УПЦ МП Онуфрій. Про це повідомили в СБУ. З'ясувалося, що митрополит добровільно отримав громадянство країни-агресорки Росії ще у 2002 році і приховував це від уповноважених органів влади дотепер, користуючись статусом громадянина України.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони діяльності афілійованих з Москвою церков. Як неодноразово писали ЗМІ, ідеться, зокрема, про заборону УПЦ Московського патріархату. Відповідне повідомлення зʼявилося на сайті парламенту 24 серпня 2024 року.

Про джерело: Православна церква України Православна церква України (ПЦУ) — християнська церква, найчисельніша православна церква в Україні за кількістю вірян. Одна з шістнадцяти автокефальних православних церков, п'ятнадцята в диптиху. Константинопольська православна церква визнає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії, тоді як Католицька церква єдиною канонічною правонаступницею визнає УГКЦ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред