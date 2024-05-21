Почалося виснаження: стан принцеси Кейт Мідлтон погіршився - ЗМІ

Стан Кейт Міддлтон погіршився на тлі її лікування від онкозахворювання.

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Кейт Міддлтон страждає від наслідків лікування / колаж: Главред, фото: royal.uk/

Принцеса Кейт Міддлтон раніше перестала з'являтися в громадськості, а через деякий час особисто повідомила, що проходить курс хіміотерапії.

Чоловік Міддлтон принц Вільям уже повернувся до королівських обов'язків після паузи і завжди стверджує, що Кейт почувається краще. Але, як повідомляє Radar Online, родичі принцеси не договорюють правду.

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За словами інсайдера видання, вона "страждає від виснаження, нудоти та інших наслідків лікування".

"Кейт і Вільям проходять через пекло за стінами палацу. Принцеса робить усе можливе, щоб приховати дискомфорт. Особливо від дітей. На жаль, стає все важче і важче", - заявив інсайдер.

Хто така Кейт Міддлтон? Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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Зазначимо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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