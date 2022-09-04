На похоронах Михайла Горбачова Алла Пугачова довго шепотілася з покійним і погрожувала йому пальцем

Алла Пугачова на похоронах Горбачова погрожувала йому пальцем / instagram.com/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова відвідала церемонію прощання з першим і останнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим. Вона сильно здивувала всіх своїх появою і виснаженим зовнішнім виглядом.

Однак на цьому сюрпризи від Примадонни не закінчилися. За словами очевидців, вона поклала букет біло-рожевих лілій біля труни політика, потім підійшла до тіла.

Співачка довго щось шепотіла покійному, а в кінці навіть погрозила йому вказівним пальцем. Дивний жест потрапив на відео, яке з'явилося на одному з Telegram-каналів.

Видео дня

Після прощання з Горбачовим Алла Борисівна підійшла до його родичів, з якими теж відбулася емоційна бесіда невідомого змісту. Наприкінці своєї промови Пугачова широко розвела руками, ніби в подиві.

Алла Пугачова на похоронах Горбачова погрожувала йому пальцем / Скріншот

Раніше Алла Пугачова висловилася про смерть першого і останнього президента СРСР Михайла Горбачова - вона зізналася, що смерть Горбачова стала для неї справжнім ударом.

Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.

Інші новини: