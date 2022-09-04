"Давно я так не ридала": Пугачову вразила важка втрата

Алла Пугачова / скріншот

Російська співачка Алла Пугачова висловилася про смерть першого і останнього президента СРСР Михайла Горбачова. Також вона натякнула, що російській владі поки припиняти війну в Україні.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, в якому зізналася, що смерть Горбачова стала для неї справжнім ударом.

"Давно я так не ридала. Пішла епоха в якій ми знайшли свободу, перестали бути "імперією Зла" для всього світу і зник страх за майбутнє своїх дітей. І Головне. Горбачов відкидав насильство як спосіб політики і утримання власної влади. Всі не без гріха і політики теж. Головне, щоб помилки не були смертельні для всього людства. Кудись пропало людинолюбство і благородство. Зникло вміння йти на компроміс. Якщо цей компроміс в інтересах народу, який мріє жити без тривоги за майбутнє своїх дітей. Давайте шукати разом. Сподіваюся ще не пізно", - написала Пугачова.

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Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.

Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.

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