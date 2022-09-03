Алла Пугачова з'явилася на похорон Михайла Горбачова з маскою жаху на обличчі

Алла Пугачова прийшла на похорон Михайла Горбачова / instagram.com/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова наприкінці серпня повернулася до Росії після піврічної відсутності. Приїхала артистка щоб відвести своїх дітей, 8-річних двійнят Лізу і Гаррі, в школу.

Вдалося їй також відвідати і похорон першого і єдиного президента СРСР Михайла Горбачова, які відбулися сьогодні. Жовті видання рф зуміли зняти Примадонну в стані скорботи.

Алла Пугачова приїхала на церемонію прощання в повністю чорному вбранні - в'язаній кофті, укорочених брюках і ботильонах на підборах і платформі. Артистка не наносила макіяж і не робила зачіску. Волосся вона прикрила чорною кепкою-коппола.

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Журналісти відзначили, що Примадонна виглядає сильно втомленою, з великими мішками під очима.

Співачка з'явилася на прощання з Горбачовим з великим букетом біло-рожевих лілій.

Алла Пугачова прийшла на похорон Михайла Горбачова / t.me/nemalahov_slyvky

Алла Пугачова прийшла на похорон Михайла Горбачова / t.me/nemalahov_slyvky

Михайло Горбачов-біографія

Михайло Горбачов був першим і останнім президентом СРСР в період від 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року.

Також Горбачов був останнім Генеральним секретарем ЦК КПРС і Головою Президії Верховної Ради СРСР.

Горбачов у січні 1987 року на пленумі ЦК КПРС дав старт політиці демократії і гласності, яка в подальшому призвела до ринкової економіки, вільних виборів і розпаду СРСР.

Що думав Горбачов про війну, яку розв'язала Росія

Як розповів в інтерв'ю Forbes Росія журналіст Олексій Венедиктов, близький друг останнього президента СРСР Михайла Горбачова, той жахається, побачивши, як Путін зруйнував справу його життя.

"Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє (що відбувається - ред). Це була справа його життя. Свободи-це справа Горбачова", - заявив журналіст, нагадавши про політику перебудови і гласності, яка передбачала, зокрема, свободу слова і віросповідання.

Тепер же політикою Путіна все це "спадщина Горбачова", за словами журналіста, в РФ знищено.

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