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Мама Наташі Корольової "попрощалася" з зятем-путіністом Тарзаном і підтримала Україну

8 квітня 2022, 10:26

На відміну від дочки, яка народилася в Києві, жінка не стала мовчати.

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instagram.com/koroleva__star/, instagram.com/mama_luda_star/

Мама співачки Наташі Корольової Людмила Поривай підтримала Україну і зреклася зятя-путініста Тарзана.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала патріотичний пост в українському стилі і відразу відписалася від стриптизера, який регулярно транслює маячню Кремля в соцмережах.

76-річна уродженка України, вже 30 років живе в США, висловила надію, що "жах" на її Батьківщині скоро закінчиться.

"Моя сестричка, родичі, друзі, подруги і моя країна, в якій я народилася і яку люблю всією душею! Я переживаю і страждаю разом з вами! Вірю в те, що цей жах скоро закінчиться! Молю Бога за всіх вас! Моє серце з вами", - йдеться у підписі до посту.

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instagram.com/mama_luda_star/

Корольова мовчить, Тарзан - краще б мовчав

Сама ж Наташа Корольова, яка народилася і виросла в Києві, за 6 тижнів війни не обмовилася навіть словом про агресора і вбивства мирних людей.

А ось її чоловік Тарзан цинічно переконує своїх глядачів у тому, що точно знає менталітет армії РФ, тому закликає не вірити в жахливі кадри з української Бучі.

Людмила Поривай відразу відписалася в соцмережах зятя. Стриптизер зробив аналогічний крок.

Нагадаємо, журналіст Дмитро Гордон піддав жорсткій критиці українку Наташу Корольову за те, що вона рекламує концерт в російському Урюпінську, замовчуючи геноцид свого народу. Гордон в ефірі телемарафону "Україна разом" назвав виконавицю "у*біщем, чию голову вже нічим не можна вилікувати".

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viber
війна в Україні Наташа Корольова Тарзан
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