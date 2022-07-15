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"Ми повинні звільнитися від фашизму": Кіркоров вибухнув маячнею, уколовши Галкіна

15 липня 2022, 14:39

Співак різко висловився на адресу чоловіка Примадонни.

Кіркоров, Галкін
Кіркоров вибухнув маячнею, уколів Галкіна / скріншот

Колишній свекор Алли Пугачової і батько Філліпа Кіркорова вирішив висловитися про втечу Галкіна з дружиною з Росії, після початку війни в Україні.

Бедрос Кіркоров вважає рішення Примадонни покинути країну-агресор її особистою справою, припустивши, що вона знаходиться в Ізраїлі на лікуванні.

Вона так захотіла, але наскільки я зрозумів, вона поїхала лікуватися туди. Напевно, щось є, що вона не хоче відкривати через хворобу. А роздувати-це ще більше нагнітати, не треба. Вона дала нашій державі все-таки і популярність, і Золотий Орфей", - заявив Бедрос Кіркоров в коментарі російським ЗМІ.

А ось Галкіна батько колишнього чоловіка Пугачової засудив. При цьому йому привиділася загроза нападу на Росію

читайте також"Одружитися він міг і на Стоцькій, і на Лорак": Домробітниця Кіркорова приголомшила зізнанням"Історично подивіться: Росія завжди була більмом в оці західних країн. Але всі, хто приходив до нас воювати, йшли розбитими. Так і буде, якщо вони посміють. Іншого шляху немає у нас, ми повинні звільнитися від фашизму. У Болгарії теж бачите, що діється. Цілий рік не можуть визначитися з позицією. А Галкін-це його справа. Я б не вчинив так, як він. Ніколи", - заявив батько Кіркорова.

Нагадаємо, раніше Філіп Кіркоров заступився за Максима Галкіна, якого несправедливо обмовила говорить голова кремля Симоньян:

"Ти тримала свічку, щоб публічно очорняти людину, щоб очорняти його сім'ю? Як на тебе повинні дивитися діти Алли і Максима? Як вони повинні дивитися на свою батьківщину, в якій оскаженілі вигукують таке на їхніх батьків? Як ти смієш публічно принижувати людей?.Ти не маєш права сіяти розбрат. Ти журналіст, а не паскудна бабка на базарі, що розкидає нечистоти чуток і пліток", - гнівно відреагував Кіркоров.

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