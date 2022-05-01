У Росії спалахнув скандал: путінський Кіркоров отямився і зробив гучну заяву

Кіркоров накинувся на Симонян / соцмережі

Про ведучого і гумориста Максима Галкіна і співачку Аллу Пугачову в Росії зараз говорять чимало людей, адже вони поїхали в Ізраїль після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Максим Галкін публічно засудив російську агресію в Україні і заявив про підтримку біженців.

Голова путінської пропаганди Маргарита Симонян назвала Галкіна лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя.

"Коли людина, про яку достовірно всім відомо, що він гей, для відводу очей, для особистого збагачення, для шляху в кар'єрі одружується на літній жінці і переконує всю свою не дуже довірливу аудиторію, що у них любов... Ну ви розумієте рівень цього лицемірства, брехні і взагалі якості цієї людини?", - заявила Симонян в ефірі одного з кремлівських каналів.

На захист Пугачової і Галкіна раптом встав мовчун Філіп Кіркоров. Він донині ніяк не прокоментував війну в Україні, тільки написав великий пост на підтримку своєї подруги Оксани Марченко.

Цього разу Кіркоров записав відеозвернення, в якому засудив Симонян і заступився за Пугачову і Галкіна.

"Ти тримала свічку, щоб публічно очорнювати людину, щоб очорнювати його сім'ю? Як на тебе повинні дивитися діти Алли і Максима? Як вони повинні дивитися на свою батьківщину, в якій оскаженілі вигукують таке на їхніх батьків? Як ти смієш публічно принижувати людей?. Ти не маєш права сіяти розбрат. Ти журналіст, а не паскудна бабка на базарі, що розкидає нечистоти чуток і пліток", - гнівно відреагував Кіркоров.

Через висловлювання Симонян про особисте життя Галкіна і Кіркорова в Росії спалахнув дикий скандал. Багато відомих артистів, які виступали на одній сцені з Пугачовою, різко засудили слова кремлівської журналістки.

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Нагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.

Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

В останньому своєму зверненні він прямо звинуватив Росію в цинічному ракетному ударі по Одесі і злочинах в Бучі.

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