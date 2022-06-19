Без Кіркорова, Баскова і Басти: в Україні повністю заборонили російську музику

Рада прийняла важливі закони про заборону російської музики.
Верховна Рада України прийняла закон про заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі.
Як повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк, 19 червня Верховна Рада України прийняла закон, згідно з яким тепер трансляція російської музики в українських медіа та громадському просторі заборонена.
"За" проголосували 303 народних депутати. Крім того, парламент заборонив імпорт і книг з Росії, Білорусі та окупованих територій.
"Парламент заборонив імпорт і розповсюдження книг та іншої видавничої продукції (#7459) з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі. "За" - 306", - розповів Железняк.
Що передбачає заборона на російську музику
У пояснювальній записці до законопроекту №7273-д говориться, що законом пропонується повністю і безстроково заборонити:
- публічне виконання,
- публічний показ,
- публічну демонстрацію,
- публічне сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом.
"Виконання співаком (співачкою), який є або був в будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаним Верховною Радою України державою-агресором, за винятком колишніх громадян держави-агресора, які або на момент смерті були громадянами України та не мають (і не мали в момент смерті) громадянства держави-агресора, та/або вироблені фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення було, відповідно, громадянином або зареєстровано в державі, що в будь-який час визнано державою-агресором", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляли, український артист і автор Артем Пивоваров, пісні якого є в репертуарі росіян Кіркорова і Білана, забрав права на свої пісні.
Читайте також:
- У День єднання українців об'єднала музикою національна музична премія"Українська Пісня року"
- У Харкові скрипалька в бомбосховищі глушила музикою вибухи
- В Україні хочуть заборонити російську музику і додати української