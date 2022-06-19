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Без Кіркорова, Баскова і Басти: в Україні повністю заборонили російську музику

19 червня 2022, 17:05

Рада прийняла важливі закони про заборону російської музики.

музика, Кіркоров
Кіркоров / pixabay

Верховна Рада України прийняла закон про заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі.

Як повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк, 19 червня Верховна Рада України прийняла закон, згідно з яким тепер трансляція російської музики в українських медіа та громадському просторі заборонена.

"За" проголосували 303 народних депутати. Крім того, парламент заборонив імпорт і книг з Росії, Білорусі та окупованих територій.

"Парламент заборонив імпорт і розповсюдження книг та іншої видавничої продукції (#7459) з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі. "За" - 306", - розповів Железняк.

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Що передбачає заборона на російську музику

У пояснювальній записці до законопроекту №7273-д говориться, що законом пропонується повністю і безстроково заборонити:

  • публічне виконання,
  • публічний показ,
  • публічну демонстрацію,
  • публічне сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом.

"Виконання співаком (співачкою), який є або був в будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаним Верховною Радою України державою-агресором, за винятком колишніх громадян держави-агресора, які або на момент смерті були громадянами України та не мають (і не мали в момент смерті) громадянства держави-агресора, та/або вироблені фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення було, відповідно, громадянином або зареєстровано в державі, що в будь-який час визнано державою-агресором", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляли, український артист і автор Артем Пивоваров, пісні якого є в репертуарі росіян Кіркорова і Білана, забрав права на свої пісні.

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