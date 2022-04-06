"Може досить": Нагієв перервав мовчання після звірств російських військових під Києвом

Актор досі не позначив свою позицію після вторгнення Росії в Україну.
Подія в Бучі, Ірпені, Іванкові та інших містах на Київщині шокувало весь світ. Російські окупанти спочатку зв'язували, а потім розстрілювали мирних жителів.
Звірства російських військових побачив весь світ - багато знаменитостей в жаху від цих злочинів.
Не став мовчати і російський актор Дмитро Нагієв.
"Може досить", - написав артист на своїй сторінці в Instagram.
Варто зазначити, що від початку військового вторгнення Росії в Україну опублікував кілька постів в соцмережах, але ні в одному з них безпосередньо не засудив розв'язану Путіним війну. Так що неясно, кому був адресований заклик Нагієва зупиниться.
Напередодні блокування соцмережі в РФ Нагієв опублікував чорно-біле відео, на якому він голить голову.
"До побачення. Ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, попри терпкий смак загублених надій. Як казав мій дід, перед причастям: "що ж я старий накоїв?",- повідомив телеведучий у підписі до посту.
Відео він супроводив піснею групи "Акваріум" "Поїзд у вогні".
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